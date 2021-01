Una periodista posadeña peregrinó hacia Fátima junto a su familia realizando una cadena de oración por la salud de su madre internada con coronavirus

La periodista y conductora posadeña Noel Paredes y su familia peregrinaron hasta Fátima para pedir por la salud de su madre, internada en terapia intensiva en el Sanatorio Boratti con coronavirus. Contó cómo una familia vive la enfermedad de un ser querido y resaltó la importancia de la conciencia social para evitar la propagación del virus en la provincia.

Junto a su familia, invitan a rezar a todos por la salud de su madre, quien tiene 63 años y que al igual que toda la familia de la periodista se contagió de coronavirus. Noel Paredes relató que hace 3 semanas, los médicos decidieron internar a su madre debido a que es una persona diabética e hipertensa. “El virus le atacó muy fuerte y eso la llevó a estar en terapia intensiva y sigue en terapia, grave. Lleva 16 días en terapia”, detalló.

A través de las redes sociales iniciaron una cadena de oración, luego sumaron la realización de misas y durante esta mañana peregrinaron hacia Fátima ya que su madre es muy devota a la Virgen de Fátima y cada 13 de mayo van en familia. La convocatoria a la peregrinación no era solo para su madre, también es para todas las personas con coronavirus y sus familiares. “Mamá va a salir, confiamos, pero también está en la mano de Dios”, contó Paredes.

También explicó cómo viven este difícil momento. “El enfermo con Covid está solo, nosotros no la vemos hace 21 días a mi mamá. Nos tocó estar en cuarentena. Los partes médicos son por teléfono, no puedo estar cerca de ella, animarla, como puede ser en otra terapia intensiva. Eso es lo feo, que uno no está cerca de su familia. La única forma que tenemos de estar cerca de ella es con la oración”.

Finalmente reflexionó sobre la situación epidemiológica que vive la provincia y advierte que “No hay que relajarse. Entiendo que estuvimos un año guardados en nuestras casas, entiendo que estamos cansamos, que queremos encontrarnos con nuestros amigos y familiares. Hay que seguir con el cuidado: con el alcohol, con el barbijo y con el distanciamiento social. Para que no tengan que vivir lo que hoy nos toca, que nos toca de cerca y no quiero que nadie pase por esta situación”.

