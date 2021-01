Reconocido peluquero de Posadas reclama que le cobraron una multa de tránsito por una infracción de un “auto mellizo

En la capital de la provincia de Misiones, a través de una foto multa sancionaron a un posadeño de manera errónea debido a que la infracción fue realizada por un automóvil mellizo que trabaja como taxi.

Alejandro Jara – Red Ciudadana

Sobre la foto multa, Alejandro Jara, contó que cuando llegó de vacaciones tenía un aviso en su buzón acerca de una multa y al principio no se dio cuenta que no era su automóvil. Entonces, el hombre comenzó a analizar acerca de lo ocurrido. Según lo que comentó a Red Ciudadana, el automóvil que fue multado era un taxi y lo particular del caso fue que tenía la misma patente que su vehículo, como si fuesen “autos mellizos”. “Realmente es un delito que alguien tenga una patente doble”, expresó.

Por tal motivo, el conocido peluquero posadeño fue a Monitoreo Vial a realizar el correspondiente descargo y aclarar que ese vehículo multado no era suyo. Por otra parte, explicó que la multa vence en los primeros días de febrero ya que el 20 de noviembre del 2020 se produjo la infracción de tránsito.

“Por la zona en donde el automóvil fue multado yo nunca me movilizo y cuando vi la dirección de la infracción me sorprendí. La vez pasada pagué una multa por pasar en amarillo en un semáforo, pero esta infracción no la pagaré porque no trabajo como taxista y la infracción corresponde a un taxi”, comentó.

“Ahora esperaré una semana pero no dejaré pasar los 15 días porque necesito que me den una respuesta”, dijo Jara.

ZF-A