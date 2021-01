En 2021 buscarán aumentar la producción de piscicultura en Misiones, “incrementar oferta y mejorar el consumo”

Guillermo Faifer, director de Acuicultura y Desarrollo Pesquero del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, habló sobre los avances en la producción del pescado en nuestra provincia e hizo hincapié que a partir de este año buscaran que crezca la oferta y mejorar el consumo. Ya que, el nivel del mismo es más bajo que la media a nivel nacional.

“Hoy en día ya tenemos frigoríficos, tenemos estanques, productores y alimentos balanceados que por ahí antes era el tema, ya no es un problema. Por ahí lo que falta es mejorar la productividad y en ese trabajo estamos, cambiar la estrategia y mejorar la supervivencia”, afirmó el director.

También se encargó de dejar en claro que hay infraestructura y la misma se encuentra preparada para la piscicultura. A partir de este año tienen pensado que el consumo del pescado aumente y para ello deberán llevar adelante otro tipo de estrategias distintas a las de años anteriores.

Añadió que desde el año pasado se está implementado en la provincia, a través de acciones, darle a los productores asistencia técnica y también el conocimiento práctico de cómo mejorar la productividad. “Hoy lo que ocurre en muchas localidades es que podes conseguir pescado en lata o lo que pescan, no vas a conseguir fresco o congelado. Lo vas a conseguir si en grandes ciudades. Lo que estamos llevando adelante como pequeños productores todavía no alcanza. Tenemos un potencial como para producir unas 2 mil toneladas, pero es un proceso que lleva su tiempo y no todos los productores siembran al mismo tiempo y no todos cosechan al mismo tiempo”.

Con respecto al costo y a la dificultad para producir pescados hizo una gran diferencia entre las especies que se trabaje. Según Faifer, existen especies en la provincia con las cuales es muy bajo el costo de producción del mismo, ya que se cuenta con los estanques, con las especies y que las mismas son alimentadas con productos de las chacras. Además, hizo referencia a los grupos de productores con los cuales se está trabajando, algunos se encargan de cultivar carpa herbívora que es en un 70%, mientras que la carpa cabezona y sábalo se reparten el restante 30% en partes iguales.

