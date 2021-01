Estafas electrónicas: desde Posadas denuncian el pago de una mercadería que no llegó a destino

La pandemia por Covid-19 incrementó el número de sitios que se dedican a la compra y venta de artículos a través de internet. Sin embargo, también existen quienes se manejan con cuentas a través de las redes sociales sin contar con un sitio autorizado y canales a través de los cuales se puedan efectivizar las compras de manera satisfactoria por lo que aprovechar para realizar estafas electrónicas en múltiples formas.

Natalia es una joven posadeña que decidió comprar varios artículos a través de internet y luego de realizar el pago, los productos no llegaron a destino.

En dialogo con Misiones Online, relató: «Después de dos semanas de arrancar la pandemia empezamos con mi hermana un emprendimiento de venta de accesorios. Pedimos en varias tiendas online de Buenos Aires y Córdoba y nunca tuvimos problema. Hasta que por una publicación llegué a la página de Instagram de Idalina Accesorios con la que me contacté por una promoción de la cual el día 27 d octubre del 2020 realicé un depósito a su nombre FATIMA J. Q que reside en la cuidad de Córdoba Capital».

«Como la chica hace los accesorios el mismo tenía una demora de una semana o sea que iba a ser despachado el día 6 /11 me manda después de reiterados pedidos un número de guía (que por cierto manda a todas el mismo) que no es ni un número de guía ni de despacho, pero te hace creer que si lo es. El pedido sale según ella pero después dice que nunca se retiró la caja en su cuidad. Luego vuelve a enviar por correo y nada. Después ofreció mandarme por encomienda a través de una empresa que por lo que averigué no llega hasta acá, conocida como La Veloz».

«Accedí a qué bueno me despache por ahí con tal de que llegue. También me ofreció por el tiempo de espera mandarme más cosas, pero nunca me mandó ningún remito le exigí muchas veces. Hasta que me cansé y comencé a reclamarle mi dinero. Primero sin saber que era una estafa. Teniendo en cuenta que no me contestaba por días empecé a buscar por Facebook quien era, pero no encontré nada. Hasta que le busqué como Idalina Accesorios y me aparecieron varios grupos de escrache a esa persona de distintas personas del país. Hoy en día estoy en un grupo de WhatsApp de gente estafada por esta mujer».

Según Natalia, habiendo pasado tres meses, la supuesta vendedora no le contestó los mensajes, no envió la mercadería correspondiente y tampoco le devolvió su dinero. En el grupo de WhatsApp conoció a una joven de 25 Mayo que sufrió una estafa similar por parte de la misma persona.

El caso está siendo estudiado por la abogada Cintia Llanes para una carta documento que será entregada a Cibercrimen y la Fiscalía.

VD-EP