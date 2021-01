Señalan que en 2020, el gasto de capital del Estado nacional en Misiones creció un 38,5% con fuerte alza de las transferencias

De acuerdo a un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, el gasto de capital de la Administración Pública Nacional en la provincia de Misiones durante el año 2020 totalizó $5.186,75 millones y creció un 38,5% respecto al año 2019. En ese marco, las transferencias se incrementaron un 70,6% y la inversión real directa un 10,3%.

Los gastos de capital muestran la inversión que realiza el sector público nacional, en este caso en la provincia de Misiones, y su contribución al incremento de la capacidad instalada de producción.

Son gastos destinados a la adquisición o producción de bienes materiales e inmateriales y a inversiones financieras, los cuales incrementan el activo del Sector Público Nacional y sirven como instrumentos para la producción de bienes y servicios. Incluye, asimismo, las transferencias de capital que incrementan el activo de los destinatarios.

Los gastos de capital se desagregan en Inversión Real Directa (gastos destinados a la adquisición o producción por cuenta propia de bienes de capital; comprenden las edificaciones, instalaciones, construcciones y equipos que sirven para producir otros bienes y servicios; incluye los gastos por materiales y factores de producción, incluida la mano de obra, si se producen bienes por cuenta propia; también incluye las compras de tierras y terrenos y los activos intangibles); Transferencias de Capital (gastos sin contraprestación, con el objeto de que los diferentes agentes económicos públicos, privados o externos beneficiarios, se capitalicen mediante inversiones reales o financieras; e Inversión Financiera (gastos que efectúa la Administración Nacional en aportes de capital; adquisición de acciones u otros valores representativos de capital de empresas públicas o instituciones nacionales e internacionales; y la concesión de préstamos a corto y largo plazo, de carácter reintegrable, otorgados en forma directa o mediante instrumentos de deuda).

En lo referido a la provincia de Misiones, el 2020 cerró con un total devengado del gasto de capital por $5.186,75 millones, que implica un ascenso del 38,5% respecto al año 2019, cuando el gasto de capital totalizó $3.744,47 millones.

Del total, el 57,7% corresponden a transferencias de capital y el 42,3% restante a inversión real directa, revirtiendo la situación observada para el año 2019, cuando la inversión real directa representó el 53,2% del total devengado.

Las transferencias de capital totalizaron $2.990,7 millones, creciendo un 70,6% respecto al año anterior y empujando de ese modo el total del gasto de capital en tierra misionera. El 95% de las transferencias de capital fueron al sector público, donde poco más de dos mil ochocientos millones de pesos se enviaron a la administración provincial y a municipios. A su vez, las transferencias al sector privado representaron el 5% del total de las transferencias de capital, totalizando $148,86 millones. En este punto, el mayor peso se observa en los envíos a las empresas privadas, que alcanzaron la suma de $115 millones, el 77,3% del total de las transferencias al sector privado.

En relación a la Inversión Real Directa del estado nacional en Misiones, totalizó $2.196,05 millones, con una suba del 10,3%, siendo ésta la séptima más alta a nivel nacional. En este marco, las construcciones del dominio público representaron el 93,7% del total de la inversión real directa, con un gasto devengado de $2.057,83 millones (+13,6% anual). A maquinarias y equipos se destinaron $14,23 millones (+462,5% anual) y a las construcciones del dominio privado otros $65,56 millones (-46,7% anual), entre otros.

Por parte de la inversión financiera, no hubo ejecución de gasto en este punto durante 2020 (de hecho, en Misiones no se ejecuta este tipo de gasto desde el año 2016).

En la comparación regional, el Chaco tiene la ejecución más alta de todo el NEA (medida a precios corrientes), ya que totalizó $5.405,26 millones, pero con una caída anual del 12,2%. Misiones muestra la segunda mayor, pero creciendo un 38,5% anual; Corrientes se ubica en tercer lugar, pero también mostró caídas (-20,6%-la mayor de la región) y Formosa muestra los menores volúmenes en términos absolutos, pero tuvo el incremento anual más alto de la región con +40,6% en el 2020.

La evaluación realizada anteriormente debe incluir también el nivel de ejecución del gasto respecto a su crédito presupuestario: Misiones mostró incrementos anuales con una leve sobre-ejecución presupuestaria (101,9%); el Chaco mostró caídas anuales pese a haber ejecutado el 107,8%; en Formosa se dio el mismo caso misionero (103,7% de ejecución. En Corrientes, por su parte, se sub-ejecutó este tipo de gasto (86,8%)

En términos comparativos del período 2016-2020, los resultados del 2020 se posicionan como los mayores en términos absolutos, siendo el único año donde el gasto de capital superó el techo de los 5 mil millones de pesos. Además, es el segundo año consecutivo con alzas, ya que en 2019 había crecido un 38,7%; mientras que en 2018 había mostrado un descenso del 32,2%.

Variaciones del gasto de capital nacional por distrito

Observando las variaciones anuales del total devengado del gasto de capital durante el año 2020 a nivel nacional, son catorce las jurisdicciones con crecimientos interanuales: lideró Santa Cruz con un alza del 158,4%, seguida de La Rioja (+105,8%) Tucumán (+91,1%).

Los otros distritos que crecieron fueron La Pampa (62,5%), San Juan (50,8%), Tierra del Fuego (44,8%), Formosa (40,6%), Misiones (38,5%), Entre Ríos (33,5%), Catamarca (30,7%), Río Negro (11,0%), Jujuy (9,5%), Neuquén (4,1%) y Salta (2,2%).

En el otro costado, nueve provincias sufrieron caídas. La mayor se observó en Santiago del Estero con -38,5%, seguida por Chubut (-26,9%), Córdoba (-24,3%), San Luis (-21,6%), Corrientes (-20,6%), Mendoza (-19,6%), Santa Fe (-14,8%), Chaco (-12,2%) y la provincia de Buenos Aires (-7,6%). No se incluyó en este informe a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por ser sede del gobierno federal se le imputan gastos que no inciden a la ciudad per sé.

Inversión pública Per Cápita

A nivel per cápita se observan notables asimetrías entre las provincias. Santa Cruz encabeza el ranking: en el 2020 el gasto de capital realizado en la provincia por parte del estado nacional equivalió a $43.425,97 por santacruceño; le sigue La Rioja con $29.657,61 por riojano y $11.314,98 por fueguino.

En el otro extremo, vemos que por cada puntano se destinó solo $1.954,01; por cada tucumano fueron $2.012,92 y por cada bonaerense fue solo $2.260,94.

En el caso de las provincias del NEA, el alto crecimiento anual formoseño la posicionan como la provincia con el mayor gasto de capital per cápita de la región: $6.520,88 por formoseño; en la región le sigue el Chaco con $4.487,40 por chaqueño; y cierran Misiones con $4.112,25 por habitante y Corrientes con solo $2.271,64 por habitante.

El informe tomó como base los datos publicados por el Ministerio de Economía de la Nación e INDEC.

