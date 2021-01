Las librerías de Posadas esperan noticias sobre las clases y notan que las listas escolares no se están haciendo

Todavía no hay una fecha exacta para el comienzo de las clases presenciales en la provincia de Misiones y las librerías comienzan a notar un comportamiento atípico de las ventas. Las listas de útiles escolares de los colegios de Posadas todavía no llegaron y la situación preocupa.

Las clases presenciales están puestas en la mira de gobiernos, ministerios, docentes, padres y alumnos. Pero también de las librerías que estaban acostumbradas a tener muchas compras durante enero y febrero.

“Va a ser una temporada atípica porque a diferencia del año pasado a esta altura ya había movimiento, los papás se anticiparon y compraron las listas en dos partes pero este año se nota una diferencia importante”, contó Lorena, de Librería Imperio.

Las listas escolares no están llegando a las librerías y las compras que se realizan son para reponer papelería, lápices y biromes. “Estamos haciendo un relevamiento porque por más que la pandemia este se suele vender algo pero no se vende como al año pasado, por el momento no nos están trayendo las listas pero nos estamos stockeando con lo que se venden por el momento como cartulinas, goma evas, afiches, cosas de oficinas”, explicó Adrián de la Librería Lápiz y Papel.

Las únicas listas escolares que están llegando es la de los jardines maternales pero los colegios solamente piden lo que va dentro de las mochilas y artículos del área informática.

“La pregunta está siempre pero se notó la baja de las listas, antes ya venían y se anticiparon porque en febrero sabía que se disparaban los precios Los papás están apelando al reciclaje porque quedó todo intacto”, indicó Lorena.

A la espera de una fecha para el inicio de clases, los comerciantes del rubro aguardan que las listas lleguen y poder tener ventas altas como estaban acostumbrados en años anteriores. Pero la incertidumbre del curso que podría tomar la pandemia de coronavirus en Argentina, los preocupa.

