Coronavirus: desde el Banco de Sangre piden que se acerquen a donar plasma y explican el proceso

Ante un contexto epidemiológico complejo, el médico Joaquín Suarez Romanazzi, director general del Banco Central de Sangre, instó a donar plasma y brindó detalles sobre el proceso de utilización de esa materia en el tratamiento contra el Covid-19.

Joaquín Suárez Romanozzi – Radio Libertad

El profesional explicó que la composición de la sangre tiene una parte líquida y otra con forma, que son los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Esto nada en la parte líquida que es plasma y el mismo vehiculiza a los glóbulos y plaquetas, además de otras cosas que nos ayudan a mantenernos vivos, entre ellos los anticuerpos que se generan en las personas que tienen un sistema inmunitario normal.

Los anticuerpos permiten reconocer lo propio del sistema, es por ello que cuando ingresa algo ajeno al organismo, como un virus, se generan más anticuerpos que bloquean al mismo. Esto determina que se pueda sobrellevar la enfermedad con o sin sintomatología.

Al donar se busca que el paciente que ya transitó la enfermedad y que formó anticuerpos pueda transferirlos a una persona que está cursando la enfermedad y que todavía no creó sus anticuerpos. En el caso del plasma, un donador provee anticuerpos para tres personas.

Según explicó el director del Banco de Sangre, existen varios protocolos para la donación de plasma, uno de ellos es presentar un PCR negativo a los 14 días. Otra opción es que después de los 28 días del primer PCR positivo la persona pueda acercarse a donar.

Los donantes, por ley deben cumplir una serie de requisitos, una vez superada esta etapa por medio de una muestra de sangre se determina si la persona generó anticuerpos, ya que no todos los contagiados generan la cantidad de anticuerpos necesarios para la extracción de plasma.

Los pacientes que califican para la donación son citados, o desde el Banco de Sangre asisten a localidades del interior de la provincia para extraer el plasma, en ese sentido el profesional indicó que en Puerto Iguazú hubo muchos donantes.

Romanazzi explicó que para la extracción del plasma, los donantes son conectados a una máquina por aproximadamente una hora, la misma se encarga de separar el elemento líquido del resto que vuelve al donante, esta acción puede repetirse dependiendo de la cantidad de anticuerpos que tenga la persona.

Por otro lado, indicó que la cantidad de donantes es buena pero no es la cantidad que se espera, ya que es insuficiente. En ese sentido, instó a animarse a donar ya que el proceso no es doloroso, además, recordó que no provoca ningún tipo de reacción en el cuerpo.

Cabe recordar que para donar plasma pueden acercarse al Banco de Sangre, en el Parque de la Salud de Posadas, donde se les tomará los datos y una vez calificado podrán ser donantes.

ZF-A