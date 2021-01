Tras un 2020 sin interrupciones en el calendario académico la UGD reanuda su actividad para el ciclo 2021

Al inicio del ciclo lectivo 2020, nadie se imaginaba que los eventos que más tarde se desencadenarían traerían aparejados profundos cambios en la vida de todos, en particular en lo que respecta al ámbito académico. El decreto 297/20 del “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” dejó a estudiantes y docentes recluidos en sus casas, sin poder asistir a las aulas como lo hacían regularmente. Esto puso en crisis al sistema educativo mundial, siendo pocas las instituciones educativas que pudieron afrontar la no presencialidad desde el inicio del aislamiento.

En el caso de la UGD, logró cumplir de manera completa y sin cambios el cronograma acordado para el 2020, trasladando las clases presenciales a la plataforma institucional acreditada por la CONEAU. Brindó, además, asistencia y capacitaciones extraordinarias al cuerpo docente, para otorgarles nuevas herramientas en su dictado de clases ahora mediadas por la tecnología.

Asimismo, en pos de no faltar a su responsabilidad para con la comunidad educativa, se tomaron muchas decisiones que ayudaron a afrontar la terrible crisis. Entre ellas, se determinó no realizar aumentos en las cuotas durante el transcurso del 2020, pero además se dio de alta el Programa de Becas de Emergencia en el que se destinaron más de 4 millones de pesos en asistencia para las familias que vieron sus ingresos comprometidos por el aislamiento, para que no tuvieran que renunciar a sus estudios.

Este año, una vez más, la Universidad Gastón Dachary reafirma ese compromiso dando inicio al curso nivelatorio de ingreso de manera online para todas sus sedes y carreras a partir del lunes 8 de febrero a través de su Aula Virtual (SIED-UGD). En continuidad con el trabajo pedagógico realizado el pasado año, el objetivo es acompañar y favorecer la trayectoria de aprendizaje y graduación de cada estudiante, fortaleciendo las herramientas adquiridas para asegurar tanto un sólido andamiaje virtual como un regreso seguro a las aulas.

En cuanto al esperado inicio de clases, el mismo tendrá lugar el lunes 8 de marzo, por lo cual la UGD se prepara para dar la bienvenida a los/las ingresantes 2021 a toda su oferta de grado que comprende carreras como Ingeniería en Informática, Abogacía, Contador Público, Lic. en Marketing, Lic. en Gestión Turística y Hotelera, Lic. En Terapia Ocupacional, Lic. en Artes Audiovisuales, Lic. en Comercio Internacional, entre otras que pueden consultarse junto con sus respectivos planes de estudio en www.ugd.edu.ar

Las inscripciones pueden realizarse de lunes a viernes de manera presencial, en cualquiera de sus sedes, o a través de la vía virtual, ingresando a www.ugd.edu.ar en la solapa “Contacto” y luego en “Preinscripción online” o comunicándose al número de WhatsApp +54 9 376 505-1632.

SO-CP