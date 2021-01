Denuncian que el hijo del presidente, Estanislao Fernández participó de una fiesta clandestina

En las últimas horas empezó a circular un video en las redes sociales en donde se lo ve al hijo del presidente Alberto Fernández, Estanislao, pasando música en una fiesta, la que denuncian, es clandestina. Mientras tanto, hay quienes aseguran que el lugar estaba habilitado para hacer el evento.

En el video, que generó controversia en la redes, se ve a Estanislao Fernández en su personaje «Dyhzy» pasando música en una fiesta, en donde se observa gran cantidad de gente bailando, sin distanciamiento social, en plena pandemia, y cuando el propio Alberto Fernández ha pedido responsabilidad a los ciudadanos para no seguir propagando el virus.

La fiesta se trata de un evento organizado por el la cuenta de Instagram «Silviaqueenaffter», cuenta en la cual desde hace días estuvieron promocionando el evento, alegando que estaría como invitada «Dyhzy».

Muchos aseguran que el lugar y la fiesta estaba totalmente habilitada, tal como lo establece el nuevo protocolo de la Ciudad, que permite que los bares de CABA permanezcan abiertos al público hasta la 1 de la madrugada.

«Dejen de decir que lo de Estanislao era una clandestina. Fue en un lugar habilitado que incumplió con los protocolos (no distancia, no cubrebocas) y por ende, deben clausurar. No hay mucha más vuelta que darle. Se puede dar la información correcta, que AÚN ASÍ PODEMOS REPUDIAR»; escribió una usuaria en las redes sociales.

No obstante, a la mayoría de los tuiteros el video no les cayó del todo bien y la furia de cientos de usuarios no tardó en llegar, quienes empezaron a denunciar el evento y a criticar al hijo del Presidente por participar de este tipo de eventos, justo en pleno rebrote de la pandemia del covid-19.

«Mientras Alberto vuela con Dylan, Estanislao musicaliza una fiesta clandestina. Re Cuidadanía todo, no?», opinaron algunos en las redes sociales.

