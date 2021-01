Top Race: Bautista Bustos tuvo una buena carrera y llegó cuarto

El Top Race Junior finalizó su quinta fecha en Paraná y el joven Bautista Bustos llegó en la quinta colocación pero hubo cambios a la hora de la técnica y el misionero escaló una posición, cerrando así un buen fin de semana en su retorno a la categoría.

Desde el segundo cajón de la grilla, Bustos intentaría arrebatarle el primer lugar a Micheloud pero con la pista fría y sucia el misionero hizo un trompo, perdiendo posiciones. Paralelamente y más atrás en el pelotón, Carlos Guttlein se engancha con «El Dipy» produciendo un toque entre Mercado, Tomada y May, que se llevó la peor parte ya que su vehículo pasó por arriba del paredón y volcó de forma espectacular. Afortunadamente sin consecuencias para los involucrados. Debido a esta situación la prueba fue detenida con bandera roja y «El Dipy» fue excluido.

En el relanzamiento Bautista ocupaba su lugar en la grilla original ya que no se llegó a cumplir con una vuelta. En los primeros metros de carrera trató mantenerse por fuera pero perdió varios lugares y cayó a la décima colocación. En la vuelta 3 venía octavo pero al intentar pasarlo a Farfalla, este se cierra y se enganchan los autos produciendo que ambos hagan un semi trompo y queden fuera de pista. Entra el auto de seguridad y Bustos logró volver en el 8° lugar pero muy lejos del pelotón. En la 6a vuelta recuperó una posición más y quedó 7°. Luego se dio cuenta de Malbrán y Daglio para ver la cuadriculada en la 5a posición.

La final nuevamente se adjudicó Micheloud, seguido de Billeres, Otero y Palau. En la técnica, fue excluido Billeres por lo que el podio lo completaron Otero y Palau quedándose Bautista Bustos con la cuarta posición en la grilla final.

La sexta fecha será el 28 de febrero en escenario a confirmar pero Bautista aún no anunció si será de la partida.

“Una carrera difícil con muchos roces y algunos errores míos. En la largada la pista estaba fría y sucia, intentó por afuera y el auto se me puso de costado no lo pude agarrar y ahí hice el trompo. En el relanzamiento, frené antes, cuidé pero el auto se me corrió, perdí velocidad y me pasaron muchos autos. Sabía que íbamos a entrar en ritmo con el transcurso de las vueltas. Venía recuperándome y en la curva 2 salí más rápido, llegué antes a la 3 y me cerraron, hicimos trompo y perdimos terreno, pero con el auto golpeado logre salir y pudimos recuperarnos. Llegue quinto, terminamos la final y estoy muy contento por volver a correr. Subimos un puesto más después de la técnica, quedamos 4°. Nos hubiese gustado terminar con un podio. Gracias a la familia, a mi hermano que estuvo siempre llevándome la radio y al equipo”, dijo Bauti.

La actividad deportiva continúa mañana para el joven Bustos ya que en el mismo trazado entrerriano probará el Ford Ka de Turismo Pista Clase 2 del equipo de Joaquín Telo con el que corrió su hermano Facundo. En base a los resultados de los ensayos se definirá el futuro del volante misionero.

TRJUNIOR – FINAL 2

Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI

Paraná – Domingo 17/01/2021 – 5º fecha

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 16 MICHELOUD, THOMAS M. BENZ 9 16:32.375

2 77 OTERO, MIGUEL M. BENZ 9 16:37.444 5,069

3 96 PALAU, NICOLAS M. BENZ 9 16:37.967 5,592

4 41 BUSTOS, BAUTISTA M. BENZ 9 16:48.972 16,597

5 187 MALBRAN, JOSE M. BENZ 9 17:04.133 31,758

6 215 DAGLIO, JUAN M. BENZ 9 17:01.359 28,984

7 44 GORJON, MAURO CHEVROLET 9 16:58.482 26,107

8 9 PICCO, DIEGO VOLKSWAGEN 9 17:12.256 39,881

9 133 MONTECINO, AGUSTIN CHEVROLET 8 15:49.721 1 Vuelta

10 6 FARFALA, MARTIN TOYOTA 4 10:18.473 5 Vueltas

11 22 TOMADA, AXEL RENAULT 0 0

12 124 MERCADO, HECTOR CHEVROLET 0 0

13 333 GUTTLEIN, CARLOS M. BENZ 0 0

14 15 MAY, ALEXIS M. BENZ 0 0

AUTO N°91 Excluido más cinco grillas próximo evento por maniobra peligrosa

AUTO N°71 Excluido por técnica

AR-CP+EP