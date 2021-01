Oberá, sin servicio de transporte urbano e interurbano

Es por la medida de fuerza, que comenzó con una asamblea de choferes y mantiene a la ciudad de Oberá y zonas de influencia sin colectivos desde la mañana de hoy.

Los trabajadores sostienen que llevaron adelante este paro por la situación salarial y la falta de pago. Sin acuerdo entre las partes, la Empresa Capital del Monte prestataria del servicio urbano de transporte obereño, presentó en horas del mediodía una nota al Ministerio de Trabajo, solicitando la conciliación obligatoria.

“ En el día de la fecha nos hemos visto sorprendidos por una medida de fuerza realizada por el personal agremiado a la UTA (Unión Tranviarios Automotor ) quienes han decidido paralizar el servicio por tiempo indeterminado. Desde la firma, aseguran que han cumplido en tiempo y forma con los pagos de sueldos y aguinaldos correspondientes al mes de diciembre del 2020, y que por ese motivo consideran inexplicable y sin fundamentos la acción de fuerza que afecta directamente al usuario de nuestros servicios”.

Además, agrega que “el motivo que esgrime el gremio para este paro esta relacionado con una diferencia de sueldos que se originan en el convenio firmado el 27 de noviembre del 2020 entre FATAP ( Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros) y la UTA, en la que se acordó un incremento del 30% retroactivo al mes de septiembre del 2020. En este acuerdo Nación y Provincia se comprometían a proveer de fondos necesarios y suficientes a las empresas para hacer frente a este compromiso. Lamentablemente, hasta el día de la fecha la Empresa no ha recibido dichos recursos a pesar de las gestiones realizadas el día 13 de enero ante el Ministerio de Hacienda. Es por esa razón que la medida de fuerza realizada en el día de la fecha carece de motivos válidos”.

Además, aclaran en un comunicado de prensa, que presentaron una nota solicitando se dicte la conciliación obligatoria”.

De igual manera, Norberto Kubski propietario de “Brilla SRL”, empresa de servicios interurbanos, que trabaja las zonas de Campo Ramon, Villa Bonita, 25 de mayo y alrededores, sostuvo que “el último subsidio provincial lo cobramos el 17 de diciembre, y corresponde a noviembre, el del mes de diciembre todavía no recibimos”. Agregó que con esos fondos han pagado el 50 por ciento de los sueldos y hoy cuando estaban cancelando el otro 50 % con un préstamo, los choferes nos sorprendieron con este paro”.

Dijo que “fondos de nación, no han recibido y que están a la espera; a nosotros nos dieron 3 cuotas de un bono, que correspondería a los meses de octubre, noviembre y diciembre, nos sacaron el 17 por ciento y con eso cancelamos el sueldo de noviembre”. Además, agregó que no puede cumplir con un compromiso hecho a los trabajadores de aumentarles 5.000 pesos al sueldo que les cancelaría hoy, dado que no tiene efectivo y no sabe de dónde sacarlo”.

Al respecto describió, “no es que no quiera pagar, sino que no tenemos, con la entrada de la recaudación de 7 líneas estamos haciendo 3 y cubrimos solo el gasto de combustible”. “Se nos está desfasando todo, las unidades se estropean y no sabemos qué va a pasar”. Mientras tanto agregó que los pasajeros quedaron varados “gente que venía a trabajar de zonas como Villa Bonita, Campo Ramón o 25 de mayo, se quedaron sin servicio, estamos afrontando toda una reestructuración con protocolos, sin dinero y es muy complicado para el sector”, finalizó.

