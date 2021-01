Para Gerardo Alonso Schwarz la inflación de 2020 le pone un piso a la del año que inicia

El economista, investigador jefe del instituto Ieral dependiente de la Fundación Mediterránea, atribuyó la inflación de 36,1% en el país y 42% en el NEA al incremento de la emisión monetaria durante el año pasado, que advirtió todavía no se terminó de trasladar a precios porque la velocidad de circulación del dinero fue relativamente baja por la pandemia. Señaló además que las tarifas están muy atrasadas respecto a los demás precios y la necesidad de actualizarlas también tendrá impacto inflacionario.

El Indec informó ayer que la inflación anual de Argentina fue de 36,1% durante 2020, una de las mayores del mundo. El economista Gerardo Alonso Schwarz atribuyó la variación de los precios a la ampliación de base monetaria que se produjo en buena medida para enfrentar el gasto extra que representó para el Estado enfrentar la pandemia.

“La emisión monetaria crece anualmente un 60 por ciento. Aumenta de forma muy acelerada y esto se traslada a los precios aunque no totalmente ya que por la pandemia muchas actividades a nivel nacional aun no funcionan debido a las restricciones que impone el Gobierno, y por ende, no hay tanto consumo y la velocidad en la que circula el dinero es baja”, explicó en diálogo con Radio República.

Por otra parte, señaló que la inflación del año pasado representa “un piso y de ninguna manera un techo para lo que se registrará en el 2021. Cuando se normalice la capacidad de consumo, justamente lo que sucederá es que la mayor parte de las personas que no pudieron tomar decisiones de consumo, saldrán a comprar y a consumir”.

Sobre ello, ejemplificó con las compras de útiles escolares y explicó que en esta época del año suele haber una gran demanda en esos productos, y cuanto más grande sea dicha demanda, más subirán los precios. Sin embargo, si la misma no es grande, disminuirán el valor de los productos. “A medida que se regularice la actividad económica, seguramente la gente demandará y comprará en mayor cantidad y por ende habrá un gran impacto en los precios”, dijo el especialista.

Con respecto a la inflación más alta del país, que tiene lugar en la región del NEA, comentó que en dicha región “tenemos pocas grandes cadenas de comercialización nacional que son las que en su mayor parte tienen precios cuidados que generalmente llegan a un acuerdo con dichas empresas y no locales o almacenes de barrio. Otro punto importante es el combustible ya que los productos se trasladan desde las fábricas hasta las cadenas de supermercado y esto implica una gran incidencia en el precio de la nafta”.

Otro de los puntos de su análisis fue en relación a las tarifas, explicó que “para los comercios hoy las tarifas de los servicios están congeladas, pero cuando se actualicen esto producirá un incremento en la estructura de los costos de los comercios y por lo tanto habrá una suba de los precios de la mercadería”. Aclaró que esto sucede en todos los rubros.

En cuanto a si hubo un cambio desde que la frontera se cerró por la pandemia del Coronavirus, expuso que anteriormente cuando había competencia comercial, muchos empresarios estaban obligados a absorber toda suba de costos y mantener los precios ya que todos iban a realizar sus compras a Paraguay.

“Hoy gracias a que la frontera está cerrada, no tenemos ese problema y además tenemos un tipo de cambio distinto y esto permite que haya un mayor incremento de precios finales en nuestra provincia que en el resto del país”, señaló Gerardo Alonso Schwarz.

