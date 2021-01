Faruk Jalaf se mostró en contra de un nuevo aumento en los combustibles

Acerca de los precios de los combustibles, que posiblemente volverán a aumentar este sábado por segunda vez en lo que va del 2021, Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Fines del Noreste (CESANE), expresó que no quieren que haya suba de precio ya que las ventas cayeron y además, esto no favorece ni a la población ni a quienes venden el producto.

“No queremos que haya suba de precio en el combustible ya que las ventas cayeron notablemente por los incrementos que hubo hasta ahora. Debido a la inflación del 4 por ciento que se dio a conocer este jueves, sospecho desde mi punto de vista que el Gobierno no autorizará el incremento en los precios”, señaló. Sobre ello, comentó que “nunca tenemos una información clara y precisa, siempre hay versiones que surgen. Para no asustar al consumidor, no quiero decir que va a aumentar el combustible. Hasta ahora no tenemos ninguna confirmación”.

“Si bien hay mucha incertidumbre y la sociedad necesita saber qué es lo que sucederá, no podemos asegurar que haya un incremento en los precios ya que probablemente este aumento se postergará”, expuso Faruk Jalaf.

Por otra parte, contó que a lo largo de la provincia de Misiones “siempre tuvimos un precio prácticamente uniforme porque el que maneja el mercado es YPF ya que es un monopolio que tiene un 65 por ciento de venta de combustible en todo el país y las estaciones que venden YPF se manejan con un sistema denominado consignado”. Esto quiere decir que ese combustible que se vende no pertenece a los dueños de las estaciones de servicios sino que son propiedad de la petrolera y los dueños únicamente venden a través de consignación. En ese sentido aclaró que los precios son manejados desde Buenos Aires hacia todas las estaciones de todo el país.

Aclaró que antes de que se dé a conocer el índice del INDEC, el titular del CESANE estaba convencido que iban a incrementar el precio del combustible, sin embargo, expresó que “ahora no debería haber aumento ya que no favorece ni a la población ni a quienes se encargan de vender el producto”.

