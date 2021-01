Trotta ratificó que se trabaja en la presencialidad de las clases y calificó de cínico a Macri

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, ratificó que están trabajando junto con las 24 jurisdicciones en el regreso a las escuelas en forma presencial porque es el “organizador de nuestro sistema educativo”, brindó detalles de cómo será el proceso de vacunación a los docentes y calificó a Mauricio Macri de “cínico” y “especulador” por los dichos para exigir la vuelta a clases.

Al brindar una conferencia de prensa en Santiago del Estero, el funcionario nacional detalló que “el 2 de julio aprobamos los protocolos para el regreso a la presencialidad segura” y explicó que en un país federal “es una decisión de las jurisdicciones, pero todos compartimos la necesidad de priorizar la presencialidad y poner en valor los aprendizajes que tuvimos en el 2020”.

#Educacion Vuelta a clases: Nicolás Trotta afirmó que “no hace falta vacuna para regresar a la presencialidad” https://t.co/6JXkSoSwQL pic.twitter.com/QbohuyN9r2 — misionesonline.net (@misionesonline) January 14, 2021

En ese sentido, Trotta habló de una “presencialidad cuidada y eso nos debe comprometer a todos y todas las argentinas para que vayamos construyendo entre todos el cumplimiento de esos protocolos que implican un regreso seguro”.

En cuanto al proceso de vacunación, el ministro detalló, «lo vamos a terminar de definir la semana próxima, seguramente en una reunión del Consejo Federal de Educación”.

“Nosotros llevaremos una propuesta que vamos a terminar de delinear con los ministros”, dijo Trotta, y agregó que conversaron sobre la “posibilidad de priorizar a los docentes de educación inicial y educación especial, que son los que tienen más vínculo físico con los estudiantes, y también en las grandes ciudades de cada provincia”.

Al respecto, remarcó que es una propuesta que está trabajando la secretaria de evaluación y formación educativa “en diálogo con cada una de las jurisdicciones, por lo que la semana próxima será aprobado conjuntamente con todo el desafío y la logística de vacunar un millón trescientos mil docentes en todo el país, y trabajadores no docentes”.

Macri pidió que vuelvan las clases presenciales

Al ser consultado sobre los dichos de Macri en los que reclamaba que abran las escuelas, Trotta indicó, “quiero ser claro, no hay que partidizar el desafío tan complejo que tenemos por delante del regreso a la presencialidad de las clases, que es lo que queremos todos los argentinos y argentinas”

“Debemos tener un regreso cuidado que nos permita recuperar los aprendizajes que no pudimos en el 2020, abordar el impacto subjetivo que tuvo la pandemia en nuestros niños y niñas y la escuela tiene mucho para aportar y dar”, agregó.

Pero además, Trotta continuó, «yo le diría al expresidente Macri que antes de opinar sobre el sistema educativo tenga la mínima dignidad de contarle a los adolescentes de todo el país por qué decía que sobraban las computadoras e interrumpió Conectar Igualdad”.

“En la Argentina nos faltan 4 millones de computadoras porque existió un gobierno, su gobierno (por el de Macri), que tuvo la decisión de dejar de distribuir computadoras, que el impacto positivo que hubiese tenido ese proceso nos hubiese permitido mejorar la continuidad educativa”, puntualizó Trotta.

Y aseveró que “es un costo social que están pagando nuestros adolescente”, y reiteró, “yo le diría al expresidente Mauricio Macri que parece que ahora se acuerda de la importancia de la educación, por qué incumplió la Ley de Financiamiento educativo, por qué permitió la caída de 1,3% de inversión de la riqueza de los argentinos en las escuelas, por qué incumplió la leyes, por qué permitió desfinanciar la escuela en un momento que además la Argentina se derrumbaba”, expresó.

“Yo le diría que no sea cínico, que no especule, que hable con su fuerza política, que no votó el Presupuesto que marca un fuerte crecimiento de la inversión educativa; entonces me parece que es importante que trabajemos juntos en el desafío complejo que tenemos, lo he dialogado con el gobernador de Jujuy, podemos tener diferencias pero tenemos un compromiso común, lograr que la escuela vuelva a ser el espacio de construcción de igualdad y transformación social”, manifestó.

Entonces, Trotta no dudó en decir, “me parece que no podemos ser cínicos, nos tenemos que poner como lo estamos haciendo todos y todas a cumplir nuestras responsabilidades, el pasado ya es pasado y Macri es pasado”.

Fuente: Telam

SL-CP+EP