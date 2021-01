Anticipan que la vuelta a clases en Misiones será con modalidad combinada y con centros de apoyo pedagógicos

Cielo Linares, de la Subsecretaría de Educación de Misiones, aseguró que el 22 de febrero sería la apertura de las escuelas y se planificaría a partir de entonces la modalidad combinada y el inicio de los centros de apoyo pedagógicos.

Respecto a la modalidad combinada, dijo que supone tener en cuenta 3 dimensiones, la sanitaria, pedagógica y las condiciones materiales. Es decir, se debería organizar el cursado según las cuestiones sanitarias y edilicias de las escuelas, se van a establecer los grupos y tiempos de alumnos y docentes, resguardando las medidas sanitarias y el tiempo de trabajo de los docentes. Los grupos podrían ser de 10 a 15 chicos y trabajarían en distintas actividades y turnos.

En cuanto a los centros de apoyo pedagógicos dijo que “estamos trabajando con los intendentes de las 77 localidades que conforman la provincia de Misiones, con los directores de juventud, en conjunto con las distintas áreas del Ministerio y con la escuela de robótica, para poner en funcionamiento en febrero los centros de apoyos pedagógicos, que son espacios físicos que tienen conectividad, cuentan con dispositivos tecnológicos adecuados y que no están en las escuelas”.

En estos lugares se va a poner a disposición de estudiantes y docentes, materiales para comenzar a delinear y trabajar de manera focalizada, respecto a cómo va a ser la modalidad combinada cuando se abran las escuelas el 22 de febrero.

“Estos centros van a motivar a los estudiantes a volver a las escuelas. No importa si quedaron con espacios en proceso o no tuvieron contacto con la escuela. La idea es motivar a los chicos y a sus familias, porque la escuela no les va a hacer repetir”, explicó Linares

Además, dijo que el chico que no pudo cumplir con las asignaturas, va a tener una enseñanza más intensa y acompañada, pero no repetiría el año.

Entonces, el 22 de febrero se realizaría la apertura de las escuelas y luego, se espera que en marzo regresen los alumnos con la modalidad combinada. Sin embargo, el calendario final sería anunciado por el Ministro de educación y el presidente del Concejo, cuando la cuestión sanitaria esté definida.

LD-A