Furor en las redes por el parecido del “mismísimo diablo” con Soteldo, autor de uno de los goles de Santos 

Boca juniors cayó 3 a 0 ante Santos en Brasil y se quedó afuera de la final de la Copa Libertadores de América. Ayer, los hinchas del Xeneize bromeaban a los hinchas de River por su eliminación, y hoy los simpatizantes del Millonario se tomaron revancha circularon en los distintos grupos de WhatsApp y de redes sociales, una imagen de el “mismísimo diablo” personaje misionero y se volvió furor.

Osvaldo Suárez, más conocido como “mismísimo diablo” o “tene” volvió a aparecer en escena por su gran parecido con el jugador Yeferson Soteldo, autor de uno de los goles de Santos.

A nivel nacional las redes se vieron invadidas por los memes luego de la derrota de Boca y los grupos de WhatsApp de Misiones no fueron la excepción y también se hicieron presente con un «cómo te puede hacer un gol el mismísimo», acompañado de una foto del personaje misionero.

“A mí no me joden, soteldo es el mismisimo 🤣🤣”, escribió un usuario de Twitter. Otra cuenta escribió “los memes de Soteldo con la cara del mismísimo me hicieron la noche, jajajaja”.

Leé también: “El Mismísimo” se reunió con “los cuervos” pos entrenamiento y grabó un video con su particular saludo

El mismísimo, quien se volvió furor por su frase «que imbécil» y por sus visitas con videos en las redes, por el momento no se refirió en sus redes por el parecido con el jugador venezolano.

Por su parte, Soteldo deberá disputar la final ante Palmeiras el próximo 30 de enero en el estadio Maracaná. Mientras tanto, el jugador de Santos y el mismísimo diablo circulan en los grupos y sacan risas.

AR-EP