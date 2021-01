Coronavirus: Campo Viera no tomará nuevas medidas sanitarias y piden el compromiso y la responsabilidad de la población

El municipio de Campo Viera seguirá con las mismas medidas sanitarias ya vigentes, pese a los nuevos casos positivos de coronavirus que se confirmaron a principios de año, en el municipio.

El intendente Guillermo Burger aseguró que no tomará nuevas medidas sanitarias, pero llamó a la solidaridad, responsabilidad y el compromiso de los ciudadanos para frenar el aumento de casos. Hoy cuentan con dos casos positivos confirmados y con varias personas aisladas por mantener contacto estrecho con los pacientes.

Burger aclaró que la a decisión de no adherirse a nuevas medidas sanitarias se debe a que no tienen grandes locales gastronómicos como bares y restaurantes, que sean concurridos habitualmente por mucha gente. Por eso no ve la necesidad de restringir los horarios.

Además, mencionó que para acompañar el pedido del gobernador de extremar las medidas sanitarias para frenar el aumento de contagios, tomó la decisión de que la policía sea más exigente en el cumplimiento de los protocolos de seguridad y protección. Por esto, afirmo que estarán más estrictos con el uso del barbijo, del distanciamiento social y del uso del alcohol en gel, tanto en la vía pública como para entrar a espacios cerrados como kioscos, heladerías, supermercados, farmacias, etc.

También comentó que Bromatología tiene la orden de continuar haciendo inspecciones a los comercios, para asegurarse de que los propietarios y empleados cumplan con los protocolos.

Situación económica y turística durante la pandemia

El intendente explicó que el sector turístico del municipio no se vio afectado directamente, dado que los únicos espacios recreativos o atracciones turísticas que tienen son los campings familiares, y una vez que el Gobierno Provincial autorizó la habilitación esto volvieron a funcionar normalmente, pero respetando los protocolos. Por esto, manifestó que más allá del contexto epidemiológico, la localidad está en un buen momento.

Por último, comentó que la situación económica del municipio no cambió rotundamente, pero que esperan un 2021 con mejores noticias para toda la provincia en este sentido y en lo que respecta a la pandemia.

