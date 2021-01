De interpretar canciones de Freddie Mercury a convertirse en intendente: desde este lunes, Jorge Ratoski es la máxima autoridad de Cerro Azul

El popular artista misionero asumió el interinato en la intendencia de Cerro Azul reemplazando a Gaspar Dudek, a quien los concejales le autorizaron tomarse vacaciones hasta el 22 de enero. El autor del hit “carro marrón”, primer concejal de la lista del jefe comunal, será transitoriamente el titular del Poder Ejecutivo. Otro capítulo más de la historia de un personaje muy querido en el interior de la provincia, que hace tiempo abandonó la música cervecera, se convirtió “en un discípulo de Dios” y conduce un municipio que sufre los efectos de fiestas clandestinas, que provocaron la aparición de contagios de coronavirus.

La vida de Jorge Ratoski es digna de ser explotada en Netflix o alguna plataforma de series y películas que hace tiempo se instaló en los hogares del mundo. Este personaje regional ya trasciende fronteras y llena todos los formularios para contarla en un filme. Y todavía tiene mucho para dar a sus 51 años de edad, con 30 dedicados a la música y una nueva elección de vida: “Cuando tuve que operarme en junio del año pasado, pastores y hermanos de una iglesia evangélica se acercaron a mí y me mostraron otro camino”.

Este lunes se convirtió en intendente interino de Cerro Azul en plena pandemia, con un incremento de contagios en su municipio “y con una persona de 64 años que lamentablemente falleció”, confirmó.

“Este es mi segundo período como concejal de Cerro Azul. Ya ocupé una banca desde 1999 hasta 2003 y en esa oportunidad fui el quinto de la lista. En 2019 asumí como el primer candidato del intendente Dudek y por eso me llega este nombramiento para ser intendente interino”, explicó en diálogo con Misiones Online.

10 shows por fin de semana pasaron factura

Carismático, versátil y con la fuerza de la juventud, Ratoski transitó todos los escenarios de Misiones e incluso fuera de la provincia, interpretando música cervecera “o los ritmos que a la gente le gusta. En un show uno tiene que darse cuenta al cuarto o quinto tema, qué le gusta al público y adaptarse. Y yo me destaqué por eso”, dijo Ratoski.

El tema musical llamado “Carro Marrón” fue quizás su mayor éxito porque cuenta la historia de un inmigrante que vino de Ucrania en un carro y pasó por un sinfín de peripecias. “Ese fue uno de mis éxitos, pero yo interpreté un montón de canciones propias y de otros autores como el tema Cuando uno ama, o Colonia Taranco. En mi recorrido musical grabé 20 discos y en cada canción le ponía mi impronta”, consideró. De jueves a domingo “teníamos 10 actuaciones por fin de semana y eso fue pasando factura. Trasnochar, descansar poco, provocó dolencias en las cuerdas vocales. Hubo un tiempo que me tenía que aplicar corticoides para que se desinflamaran las cuerdas vocales”, recordó.

Ese ritmo frenético asociado a los vicios como el tabaco y el alcohol, fue erosionando la salud de Ratoski quien el año pasado tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica “porque tenía toda tapadas las arterias”.

El llamado de Dios

Cuando el quirófano era el destino ineludible del cantante, además de su esposa con la que está casado hace 30 años; su hija de 26 años que actualmente es docente en Cerro Azul y sus nietos de 2 y 4 años “que son la debilidad del Tata”; muchos de sus amigos de tantas noches de parranda, no estuvieron en ese momento crítico.

“Allí te das cuenta quien está y quien no. Fue entonces que apareció gente de la Iglesia Evangélica y la calidez de los pastores y hermanos me llenaron el alma y me ayudaron a enfrentar la cirugía y sus oraciones me hicieron muy bien”, cuenta Ratoski. Es que el canta-autor se volcó de lleno al culto evangélico “y ahora canto en nuestras reuniones y volví a escribir canciones. Ahora quiero terminar un disco de canciones cristianas para que estén disponibles de manera gratuita en todas las plataformas digitales”, reveló el intendente transitorio.

De “I want to te break free” al sillón de Dudek

Jorge Arturo Ratoski, ese corpulento cantante que todavía lucha por bajar de peso y que ahora se considera “un hombre nuevo, dedicado a mi familia y junto a mis verdaderos amigos”, tuvo su máxima exposición mediática cuando hace algunos años, se viralizó un video que lo muestra interpretando un cover de Freddie Mercury y su clásico “I want to te break free”.La versión Ratoski del segundo sencillo del disco “The Works”, recorrió todos los canales de la Argentina con comentarios a favor y en contra. Esa exposición, aumentó la popularidad de Jorge Ratoski, quien se enroló en política y ayudó al intendente Gaspar Dudek a ganar las últimas elecciones.

“Estoy halagado por tener la oportunidad de ser intendente de manera transitoria. Y comenzamos con mucho trabajo y un trago amargo, porque lamentablemente falleció una persona de 64 años que tenía Covid”, confirmó.

En un rol mucho más serio que en los escenarios de bailantas y comprometido con su comunidad, Ratoski reconoció en diálogo con Misiones Online que “el crecimiento de número de casos de coronavirus en nuestra zona es sin dudas por las fiestas clandestinas. Y un poco por los visitantes de otras provincias que llegaron por las fiestas de fin de año”.

Anticipó que el comité de crisis del municipio, evalúa nuevas medidas ante el aumento de contagiados y durante los 11 días que estará al frente de la municipalidad de Cerro Azul, “vamos a insistir con los cuidados sanitarios”.

