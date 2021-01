Desde la Cámara Inmobiliaria de Misiones están de acuerdo con finalizar el congelamiento de alquileres el 31 de enero

Julia Acosta Azoya, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM), aseveró que están de acuerdo con la finalización del congelamiento de alquileres que tiene como fecha de vencimiento el 31 de enero.

Julia Acosta Azoya- Radioactiva

En marzo del año pasado, el Gobierno Nacional estableció un decreto que establecía el congelamiento de los alquileres, las prórrogas de los contratos y la suspensión de los desalojos. Dicho decreto tiene fecha de vencimiento para el 31 de enero del corriente año. “Hay incertidumbre, nosotros como corredores inmobiliarios somos intermediarios y queremos que las dos partes estén tenidas en cuenta. Hay una intención de que se continúe con la prórroga. Hay muchos alquileres que quedaron con el mismo valor desde marzo del 2020 y entendemos que los ingresos de los propietarios se desvalorizaron ya que los alquileres fueron uno de los rubros que fueron afectados por la pandemia. Sabemos que muchos de los propietarios tienen departamentos o casas para alquilar ya que ese es un ingreso más para ellos”. Por ende, “nosotros queremos que el 31 de enero finalice esta medida porque consideramos que no solo hay que castigar al alquiler ya que muchos servicios aumentaron”, aseveró en diálogo con Radioactiva .

En cuanto a los valores que no fueron modificados en Misiones, señaló que principalmente en Posadas, “no nos podemos quejar ya que los propietarios fueron solidarios durante el período de pandemia. Casi el 80 por ciento cumplió con el decreto y mantuvo el precio del alquiler. A su vez, el inquilino también cumplió con sus obligaciones de pago”. En ese sentido, dijo que “hoy quizás los dueños están tocando fondo ya que muchos no quieren seguir manteniendo el precio. No existe relación en los ingresos que obtienen ya que tienen que pagar impuestos. Si continúa el decreto habría que analizar como tomarán esta medida los adquirentes”.

Por otra parte, explicó que el ajuste del alquiler siempre va atrasado en relación a la inflación del país. El valor que se fijará luego del 31 de enero durará un año sin saber cuál será la situación inflacionaria de Argentina. Además comentó que tienen pendiente los créditos hipotecarios. “Estamos esperanzados que este año el Gobierno lance alguna línea de crédito que permita al locatario de alguna manera pasar a ser propietario», dijo.

En cuanto a las personas que alquilan en el centro o en las cercanías, explicó que “generalmente no les afecta mucho que el valor suba ya que tienen un poder adquisitivo medio/alto”. Sin embargo, con respecto a las locaciones que están ubicadas más alejadas del centro de la ciudad, contó que “hay gente que quizás se quedó sin trabajo y por ahí no puede pagar”. Por otro lado, aclaró que los posadeños en general, buscan alquilar casas con patio. “Esta es la gran demanda y estamos en faltante de casas de alquiler”, afirmó.

