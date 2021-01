Apóstoles con 52 casos de coronavirus implementó nuevas medidas restrictivas para evitar más contagios

Debido al aumento de casos de coronavirus, el municipio de Apóstoles decidió cerrar los espacios recreativos durante una semana, cambiar los horarios de los bares, restaurantes y de las salidas recreativas. Además la policía realizará controles para asegurar el cumplimiento de los protocolos en la vía pública.

Desde el fin de semana comenzaron a regir las nuevas medidas restrictivas para la ciudad de Apóstoles, con el fin de evitar contagios de coronavirus. La localidad de Misiones registró en el último parte del Ministerio de Salud, 14 nuevos contagios y en total tiene 52 casos activos de coronavirus.

Bares, restaurantes, heladerías y cualquier comercio gastronómico podrá permanecer abiertos hasta las 2 de la mañana. También se limitó el horario de trabajo del resto de los comercios y las salidas nocturnas recreativas en plazas y parques, hasta las 21 horas.

La intendente del Municipio María Eugenia Safrán, recordó que este sector comercial tenía permitido trabajar hasta las 5 de la mañana, pero que debido al aumento de casos esta es una de las medidas que decidió tomar.

A mediados de diciembre, Apóstoles ya habían redefinido el protocolo vigente en la ciudad debido a un aumento de casos luego de un fin de semana largo. Agregó que lo único que está haciendo es volver a ajustar y asegurar el cumplimiento de estas medidas.

“Eso nos sirvió para controlar el movimiento en los negocios porque todos estamos de acuerdo que cuando llegamos a diciembre estaba todo muy relajado” expresó la intendente María Eugenia Safrán en declaraciones a Canal 12.

“La verdad que en general a mí no me preocupa tanto la noche, sino más bien el día. Desde diciembre la gente se empezó a cuidar más a la noche, pero hay horarios pico durante el día donde la gente se junta en lugares. Por eso decidí cerrar una plaza para niños, pusimos carteles y la gente no se cuida con el uso del barbijo” explicó Safrán.

Hasta el 15 de enero permanecerá cerrado el acceso a la Plaza de los Niños y a la Casa del Mate. El Parque Centenario estuvo cerrado durante el fin de semana pasado a modo de prueba y en los próximos días se volverá a definir si se va a impedir por más tiempo el acceso.

También señaló que el sector de bromatología seguirá realizando operativos en los comercios para verificar si tanto los propietarios como los clientes están cumpliendo el protocolo sanitario básico, como respetar el horario de cierre, exigir el uso del barbijo y del distanciamiento social.

Casos de coronavirus en Apóstoles

Según el parte epidemiológico del domingo, en Misiones se confirmaron 162 nuevos casos de coronavirus de los cuales 14 corresponden a Apóstoles. La localidad suma así, 52 casos activos.

El resto de los contagios se registraron en Puerto Rico (2) , San Vicente (4), Jardín América (5), Oberá (7), Puerto Iguazú (12), Leandro N. Alem (13), Apóstoles (14), Eldorado (15) y Posadas (90).

Así, Misiones volvió a superar la barrera de los cien casos en un día, poniendo de manifiesto que el contagio continúa en aumento a pesar de las reiteradas recomendaciones de cuidados para prevenir el coronavirus.

