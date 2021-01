Día de los Trabajadores del Transporte: La historia del «colectivo» argentino

Hoy se conmemora el Día de los Trabajadores del Transporte, inspirado en la fundación del primer sindicato nacional de esta actividad.

Hoy los trabajadores de Transporte de Pasajeros celebran su día, una ardua labor que desempeñan a lo largo de las jornadas. La elección del 10 de enero como fecha de celebración se remite dado que esa jornada se fundó la Unión Tranviarios, el primer sindicato nacional de la actividad.

Adicional a esto, se cuenta que en 1928 el primer colectivo recorría las calles de Buenos Aires, marcando así no sólo el futuro del transporte público sino también que quedaría en las páginas de los inventos mundiales y que sostienen la importancia de esta actividad en la provincia.

El transporte es beneficioso para la población porque permite la conexión y, también beneficia al cuidado del medio ambiente, a través de la reducción de emisiones de CO2, al haber menos vehículos transitando.

Un poco de historia sobre los Trabajadores del Transporte

El colectivo

Cuando uno visita Argentina y comienza a hablar con los locales es muy común escuchar de muchos de ellos la afirmación de que fue precisamente en aquel país donde se inventó, entre otras cosas, el autobús urbano o como le dicen en Argentina, el colectivo.

En 1928 alrededor del mundo pasaban algunas cosas interesantes: en Londres transmitían la primera imagen de televisión, Einstein presentaba la teoría del campo unificado y Malcolm Campbell aceleraba un auto a 333 km/h. En ese mismo año, en Buenos Aires, capital argentina,un grupo de taxistas se quejaba como una sola voz por la falta de pasajeros en un cafetín de Carrasco y Rivadavía (aunque algunas versiones dicen que era un café en la esquina de Rivadavía y Lacarra). En fin.

El problema era doble. Por un lado los habitantes de Buenos Aires no contaban con suficientes medios de transporte y por otro los taxistas no podían aprovechar la demanda debido a los trayectos tan largos y duraderos que hacían por viaje. Y cada noche, los taxistas discutían amargamente el caso.

Entre los cabecillas de aquellas tertulias figuraban José García Gálvez, español naturalizado argentino y ex chofer de Jorge Newbery; Rogelio Fernández, quien años después correría en TC, Pedro Etchegaray; Manuel Pazos: Felipe Quintana; Antonio González y Lorenzo Porte. Fue de ellos de quien surgió «una idea». A quién se le ocurrió exactamente, no se sabe.

Y la idea era muy simple: viajes colectivos. Es decir, en lugar de trasladar a un sólo pasajero, los taxistas darían servicio a varios usuarios durante el mismo trayecto. Esta práctica es aún muy común en muchos países en América Latina, especialmente para trasladar pasajeros entre ciudades cercanas.

El asunto es que un 24 de septiembre de 1928 en la misma esquina donde se juntaban a tomar café (y quejarse) ese grupo de taxistas comenzó a vocear viajes desde ese punto hasta Caballito (otro barrio bonaerense) por 20 centavos, la quinta parte de lo que hubiera costado para un sólo pasajero en ese mismo taxi. Algunos dicen que no era a Caballito sino a Plaza Once o incluso a Flores, pero lo importante no es el destino sino la idea ‘per se’.

Con el viaje colectivo los transportistas cubrieron los dos problemas antes mencionados. Por un lado, captaron más pasajeros y por otro cubrieron la demanda de transporte. Nada mal, pues la gente aceptó esta modalidad de buena manera y poco a poco comenzó a hacer del colectivo una práctica no sólo popular, sino deseada.

Aquella primera generación de colectivos llegó a contar con 40 unidades. Los viajes eran marcados con tiza en los parabrisas y contaba incluso con chóferes mujeres y líneas exclusivas para mujeres.

Cabe aclarar que, desde entonces, cada 24 de septiembre se celebra el Día del Colectivero en la Argentina

