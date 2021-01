“Vi a la señora en el agua y no dudé, me subí a la baranda y salté para rescatarla”, relató el policía  que salvó a una mujer que se estaba ahogando en el río Paraná

El viernes, poco después de las 6.30, Juan Ignacio Calvo se convirtió en el héroe de la jornada. Es que, mientras trabajaba, recibió un llamado del 911 alertando que una mujer de 67 años se había arrojado a las aguas del río Paraná aparentemente con intenciones de quitarse la vida. Fue que el oficial Ayudante Calvo, no dudó y se tiró en busca de salvarle. “Llegué al lugar, me saqué parte del uniforme y no dude, me tiré para rescatarla”, contó el policía.

Todo ocurrió cuando los policías realizaban controles en el tránsito en la zona del Acceso Sur y avenida Mitre, y fueron alertados por el Centro Integral de Operaciones -CIO911- que en el cuarto tramo de la avenida Costanera, en la zona del mirador, una mujer se había arrojado al agua.

“Recibimos el llamado, fuimos hasta el lugar con mi compañero vimos la situación, no dude ningún segundo, me subí a la baranda y salte para hacer lo que tenía que hacer, debía sacarla de allí”, relató Juan Ignacio de 26 años.

Si bien Calvo reconoce que su trabajo tiene situaciones similares, el posadeño comentó que esta fue la primera vez que vivió una situación de vida o muerte. “Siempre hay situaciones similares en nuestra profesión, pero esta fue la primera vez que me ocurre y me sentí satisfecho por el trabajo que realizamos con mi compañero y con la colaboración de Prefectura Naval Argentina”, dijo emocionado.

“Fue algo automático, salté al agua, le agarré de una posición para que no se resista, y allí comencé a bracear hacia la costa. Ella intentaba irse para abajo, pero yo sabía que debía sacarla como sea”, comentó.

“Agradezco mucho a Dios por haber me dado la oportunidad de estar ahí y poder salvar a la mujer. La verdad que en ese momento no pensé nada, estaba preocupado que ella esté bien porque estaba muy pálida”,siguió contando Juan Ignacio, un policía con mucha vocación.

Por otro lado, Juan Ignacio estaba preocupado porque la mujer le había manifestado que se quería quitar la vida por problemas familiares. “Yo quería que ella esté bien, después la llevaron al destacamento y la atendió el Gabinete Interdisciplinario de la Policía”, dijo.

Por último, cuando Juan Ignacio culminó su jornada laboral, llegó a su hogar y analizó lo que le tocó vivir durante la mañana del viernes pero agradeció a Dios por haberle puesto en ese lugar para salvar a la mujer.

AR-EP