Básquet: Oberá Tenis Club partió hacia Buenos Aires para esperar el duelo ante Regatas

La máxima categoría del básquet argentino volvió luego del parate por las fiestas de fin de año y Oberá Tenis Club volverá a jugar mañana ante Regatas de Corrientes, en la continuidad de la Liga Nacional. En el elenco de la Capital del Monte no viajó Ariel Zago recientemente operado de apendicitis y Enzo Ruiz que padece de un pequeño desgarro.

OTC ya dejó atrás el debut y de conocer la categoría, el celeste de la tierra colorada necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no tener problemas con un posible descenso. Hasta el momento, el certamen todavía no está confirmado que habrá descensos.

Con un plantel con confianza, el elenco conducido por Leo Hiriart viajó hacia Buenos Aires para seguir dentro de la “burbuja sanitaria” de la Liga Nacional. En ese marco, el equipo misionero contrató al estadounidense Anthony Young que llegaría el martes en horas de la madrugada al país y se sumará al plantel.

Por lo pronto, el celeste deberá dejar atrás el año 2020 y mañana comenzará a tener acción por el certamen actual. El primer rival del 2021 será Regatas de Corrientes desde las 16.30.

Zago, el pivote chaqueño debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia por un cuadro de apendicitis. Fue operado en el Instituto Nercolini y ayer recibió el alta pero no viajó. Otro de los que no partió hacia la “burbuja” es Enzo Ruiz que padece de un pequeño desgarro en el isquiotibial. “Decidimos que no viaje y que se quede en Oberá a recuperarse, tendrá 15/17 días de recuperación”, comentó Sergio Feversani, presidente de OTC.

“Los jugadores están bien, venimos con los tiempos acelerados e incluso durante el entrenamiento hemos encontrado buen nivel en los juveniles. Se sumó el juvenil Gonzalo Pryszczuk y tiene mucha chances de sumar sus primeros minutos”, contó el presidente.

Según relató Feversani, el equipo viene lastimado por las lesiones pero desde lo anímico el plantel está perfecto y con muchas ganas de jugar. “Entrenaron muy bien todos, sabemos que serán partidos duros los que vengan pero debemos ganar”, señaló.

“Tenemos que adaptarnos a nuestra realidad, tenemos rivales directos a quién ganar”, acotó el presidente en referencia a Libertad de Sunchales y a Atenas.

Por otro lado, la Asociación de Básquet se reunirá mañana con los representantes de la Liga Argentina para definir el futuro de la categoría. OTC deberá estar atento a que ocurra con esa reunión ya que allí se podría decidir si hay descensos y ascensos. “Mañana veremos qué ocurrirá con la Liga Argentina, es muy complicado para todos los clubes de Argentina. Haber tomado la decisión de jugar la Liga Nacional fue la decisión correcta viendo lo que pasa con la Liga Argentina”, dijo.

Oberá Tenis Club @OberaTenisClub sumó a Anthony Young para disputar la segunda parte de la Liga Nacional https://t.co/LK99AJ5IAu pic.twitter.com/1JXtSjNi9l — misionesonline.net (@misionesonline) January 6, 2021

AR-EP