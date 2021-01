Posadas: cadetes de la Policía recorrerán las calles de la ciudad para insistir en el uso del barbijo

Ante el aumento de casos de coronavirus en Posadas, el municipio decidió tomar nuevas medidas para evitar la propagación del virus y disminuir la curva de contagios. Una de ella fue aumentar la presencia de la policía en las calles para pedir a los ciudadanos que utilicen el barbijo y respeten las medidas sanitarias establecidas por la pandemia de coronavirus.

Cadetes de la Policía de Misiones comenzaron esta semana con un fuerte operativo para insistir que se utilice el barbijo en los espacios públicos y en todos los comercios, oficinas y demás lugares de reunión. Estarán presentes en las calles de la ciudad de Posadas y patrullando los lugares de recreación para que se cumpla con el distanciamiento social.

Carlos Kallus, director general de seguridad, explicó a Misiones Online como es el operativo que está en marcha hace 48 horas en Posadas.

“Estamos desplegando efectivos infantes para recordar el uso del barbijo que desde el 20 de junio es ley. Vamos a insistir con el uso del barbijo, por eso es nuestra presencia y hay mucho movimiento de gente no solo en el centro sino también en los barrios y vamos a insistir con las distintas modalidades. Primero pedir a la persona que utilice el barbijo, después hay un vehículo policial que recorre con audios instando a los ciudadanos que lo usen porque es el elemento que nos está protegiendo, si la persona no lo utiliza tenemos el talonario de infracción por lo cual se le hará un respectivo acta”, explicó.

Quienes recorren las calles del centro de Posadas fácilmente pueden ver personas que no usan el barbijo de forma adecuada como aconsejan las autoridades de salud o que directamente no lo tiene con ellos. “Estamos viendo que lo usan de forma incorrecta y si no lo tiene vamos a tener que hacer el acta porque no hay cómo remediar esa situación. Vamos a insistir con esto pero aclaremos que la idea es que no haga falta la intervención de la policía, que sea por una cuestión propia del cuidado”, indicó el director general de seguridad.

En Posadas son 216 los casos positivos de coronavirus y en las últimas semanas la curva de contagios tuvo un ascenso constante. Frente a esta situación se volvió necesario recordar a la población que las medidas sanitarias como el uso de barbijo, la distancia social y el uso de alcohol en gel siguen siendo fundamentales para evitar más contagios.

“La gente se fue confinado, hubo un exceso de confianza en las fiestas y evidentemente hoy eso desencadenó que tengamos casos y no sabemos qué puede pasar mañana”, expresó.

A la espera del decreto presidencial que limitaría la circulación nocturna, la Policía de Misiones preparó los protocolos y operativos que podrían llegar a regir este viernes.

“Una vez que tengamos definido bien como será la restricción y sus modalidades, vamos a implementar una planificación que consistirá en controles de tránsito nocturno. Ya está planificado solo estamos esperando la confirmación del horario”, informó Carlos Kallus.

Además recordó que sigue vigente el uso de la aplicación Misiones Digital para circular por la ciudad de Posadas y por la provincia.

SL-EP