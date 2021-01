Coronavirus: gastronómicos le pidieron al gobierno provincial que no se adhiera al toque de queda sanitario

Archivo

Los empresarios sostienen que la medida, decretada por Nación y a la que los estados provinciales decidirán si adhieren, sería un golpe muy duro luego de un 2020 marcado por la pandemia por el coronavirus. “Pienso y creo que el gobierno de la provincia nos está ayudando y acompañando un montón, pero espero que esta medida se pueda rever”, afirmó Fabián Negrete.

Fabián Negrete.

Propietarios y empleados de bares y restaurantes en Misiones, piden que el gobierno de la provincia no se adhiera a la medida propuesta desde el Gobierno Nacional, de restringir la circulación de la población entre las 23 y las 6 horas. Aseguran que sería un golpe muy duro para este sector que trabaja principalmente en esos horarios.

El sector gastronómico pide que se vea otra forma de controlar la circulación de la gente para evitar el aumento de contagios de coronavirus. Sostienen que el mes de diciembre fue un gran mes para recuperar las pérdidas que tuvieron por no haber podido abrir normalmente durante el año de pandemia.

“Pienso y creo que el Gobierno de la Provincia nos está ayudando y acompañando un montón, pero espero que esta medida se pueda rever”, manifestó el comerciante Fabián Negrete, gastronómico y propietario de un resto bar ubicado en el centro de Posadas.

Además, señaló que es duro y triste ver como para otros sectores no rige el mismo control y mueve la misma cantidad de gente. Con esto se refirió a los transportes públicos, donde aseguró que se evidencia un gran incumplimiento de los protocolos, como la falta del distanciamiento social entre la cantidad de gente que sube al colectivo por día y mal uso del barbijo mientras viajan.

“Hoy me tuve que replantear las medidas de trabajo y bajé a una cantidad de gente y ya no se ni dónde estoy parado. No sé si la provincia se adhiere o no, ojalá que se acomoden las cosas, que se dialogue con nosotros y que se vea donde ajustar para que todo esto se ordene, porque nos están asfixiando” expresó el gastronómico.

Expresó que entre los comerciantes coinciden que nunca vieron que se impongan multas a los padres de jóvenes que organizan fiestas clandestinas, pero a ellos por el simple hecho de haber mantenido abierto su local gastronómico por 30 minutos fuera del horario permitido, les ponen multas muy altas. Además, agregó que de por sí, ya deben pagar 8 impuestos diferentes por abrir un bar o un restaurante de noche en este contexto.

Insistió que la falta de cuidado es de todos, muchos sectores descuidaron las medidas sanitarias. Contó que algunos supermercados ya no piden a la gente que haga filas y que ingresen de a uno a la vez, sino que entran todos juntos y aseguró que son esas cosas las que llevaron a que hoy estemos en esta situación y no son solo los locales que abren por la noche.

“No hablo desde la intendencia, hablo de todos, del común de la gente, de las familias estoy hablando, porque el padre no controla al hijo que va de fiesta en fiesta los fines de semana” explicó Negrete, agregando que después son los mismos padres los que acusan a los bares y restaurantes por el aumento de casos.

