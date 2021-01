Coronavirus en Misiones: “Lo esperable es que los casos positivos sigan con un aumento sostenido”, señaló Carlos Báez

El subsecretario de Apoyo y Logística del Ministerio de Salud Pública de Misiones, Carlos Báez, adelantó que están definiendo si cada municipio podrá implementar medidas restrictivas para evitar el avance de coronavirus, de acuerdo con la situación epidemiológica de cada lugar.

En ese sentido, recordó que en Posadas ya se implementó restricciones en los eventos nocturnos, y de la misma manera, definirán si cada localidad podrá decidir su accionar, esto a partir de que el Gobierno Nacional facultó a los gobernadores a adoptar medidas de restricción.

El funcionario se refirió también al uso de ivermectina para humanos, que se fabrica en el Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEMIS) del Estado provincial “es un medicamento viejo, ampliamente utilizado como antiparasitario en humanos. Nosotros lo utilizamos principalmente para algunos parásitos intestinales y para el tratamiento de la sarna y piojos”.

En ese sentido, explicó que la ivermectina al tener un potencial efecto antiviral estaba siendo estudiada para el tratamiento del dengue, zika, chicunguya y otras enfermedades virales, sin embargo, las investigaciones se suspendieron con la llegada de la pandemia, y los estudios se redireccionaron hacia el tratamiento del Covid-19.

De acuerdo con los dichos del subsecretario, actualmente existen muchos estudios clínicos y científicos en proceso de evaluación para determinar su uso como método antiviral. De esta manera, las provincias que producen ivermectina, comenzaron a utilizar el medicamento como profiláctico, mientras continúan los estudios para confirmar si sirve como método de prevención.

Báez además recomendó no comprar ivermectina en las veterinarias, ya que los componentes que son absorbidos por humanos puede ser distinto al de los animales. Por otro lado, debido a que puede existir contraindicaciones no es recomendable automedicarse, por lo que la consulta médica previo al consumo del medicamento es muy importante.

Desde que el Ministerio de Salud autorizó el uso de ivermectina en pacientes con Covid-19, la demanda aumento exponencialmente, por lo que el LEMIS proveerá del medicamento a clínicas y sanatorios para su utilización precoz.

Cabe destacar que los medicamentos producidos en el LEMIS cuentan con aprobación de la ANMAT, y cumple con los requisitos para ser consumidos, además de tener la misma calidad que otras marcas. Asimismo, ante la gran demanda de ivermectina el laboratorio del Estado Provincial estima aumentar la producción para cumplir con los pacientes que tengan Covid positivo.

Por último, respecto a las cifras de contagiados de coronavirus en Misiones, que hasta ayer jueves, fue de 1827 casos confirmados, el funcionario dijo “los casos positivos no se van a aplanar, venimos de fines de semanas largos, no podemos hacer un pronóstico de lo que va a pasar, lo esperable es que sigan con un aumento sostenido, esperamos no lamentar víctimas y que el sistema sanitario no se sature”.

