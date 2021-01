Aumentó la venta de neumáticos en Posadas y los comerciantes siguiendo viendo como positivo el cierre de la frontera con Paraguay

Las casas de venta de neumáticos de Posadas evidencian un aumento en la demanda y ponen como principal causa el cierre de la frontera con Paraguay. Sin embargo sigue siendo un problema recurrente el faltante de productos y la demora en las entregas para reponer el stock.

Misiones Online realizó un recorrido por Posadas para averiguar si verdaderamente aumentó la demanda de neumáticos, en uno de los meses predilectos por los automovilistas para realizar el cambio de cubiertas.

Según comerciantes del sector, diciembre y enero son los meses escogidos para realizar el recambio de los neumáticos y este año los comerciantes tuvieron la particularidad de tener la frontera con Paraguay cerrada, algo que aumentó considerablemente las ventas.

“Fue un año atípico y aumentó muchísimo la venta de neumáticos, siendo que la gente no se está yendo de vacaciones ni viajando tanto, pero aumentó mucho. Si tenemos faltantes, pero no hay mercadería y no tenemos solución, el neumático que no entra por la Aduana que está parada porque el gobierno no tiene dólares y un montón de frenos que hay en la importación y a la vez la gente no se puede ir a Paraguay como se fue toda la vida, hace que nos encontremos con este problema y no tenemos una solución”, explicó Santiago Febre, dueño de una de casa de venta y colocación de neumáticos.

Por su parte Francisco Barreyro de Neumáticos Posadas, aseguró que las ventas diarias son elevadas. “Estamos en una época de una gran demanda por la fecha, habitualmente diciembre y enero son los meses más fuertes para nosotros”.

El faltante de mercadería es un síntoma que padece la mayoría de los rubros comerciantes de Posadas que por la situación económica y la pandemia de coronavirus tuvieron varios problemas durante el año para reponer stock. Y el cierre de la frontera con Paraguay dejó un terreno vacío que deben cumplir.

“Nos encantaría que la gente se de cuenta de lo positivo,por más que acá haya una diferencia de precio, la plata queda acá y todo el comercio, la ciudad y la provincia está mejor con este dinero que queda acá”, expresó Santiago Febre sobre el cierre de la frontera con Paraguay, que rige desde el mes de marzo.

¿Cada cuánto se debe cambiar los neumáticos de los autos?

Se dice que un neumático de buena calidad debiera cambiarse alrededor de los 45.000 kilómetros, mientras que uno de calidad más deficiente no debería pasar de los 10.000 kilómetros. El tiempo puede variar mucho dependiendo del uso que se le da al vehículo.

“Hay gente que usa muchísimo más el auto que otras y los neumáticos tienen un indicador de desgaste. A veces vemos roturas, cortes y demás por el estado de las calles en la ciudad”, comentó Francisco Barreyro.

Santiago Febre explicó una de las principales causas por las que en Misiones los neumáticos no duran tantos kilómetros. “Tenemos la particularidad que el calor que hace en la provincia desgasta mucho más los neumáticos que en el resto del país, pero en general tenemos buenas calles y están viniendo con muchos menos golpes”, indicó.

El precio de los neumáticos tuvieron un aumento debido al dólar y también al faltante de la mercadería. “Eso influyó mucho y los precios se duplicaron”, explicó Santiago Febre.

