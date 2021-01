“La vacuna es una herramienta que nos permite luchar contra el COVID-19”, señalan trabajadores de salud de Misiones

El personal de salud fue considerado el primer eslabón del esquema de inmunizaciones del Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 que se inició en Argentina el pasado 29 de diciembre de 2020.

Fueron los primeros en recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V, la cual fue recibida con mucha esperanza en esta lucha contra el COVID.

Zulma, Ariel, Franco y Marcelo son algunos de los agentes de salud que ya se han aplicado la primera dosis de la vacuna contra el COVID 19 en Misiones. Hoy no cuentan cómo vivieron ese momento-

Zulma Ribero es Licenciada en Enfermería, se desempeña en el área de COVID en el Hospital Samic Eldorado – Misiones– y nos contó lo siguiente: como personal de salud estoy orgullosa y emocionada de poder colocarme la vacuna en un contexto tan especial como es esta pandemia. La vacuna es una herramienta de protección para el personal de salud y una esperanza para toda la sociedad y ya no es un sueño, ya está acá en nuestra provincia y si Dios quiere va ser una realidad positiva para todos”.

Ariel Suárez es médico y está a cargo del Área Programática XVIII de de San Pedro y Pozo Azul: “Desde que se supo que la vacuna iba a llegar a nuestra provincia se vivió con gran expectativa esa noticia. Sin mencionar todo lo que fue el armado de los vacunatorios y la preparación de la cadena de frio. Estuve entre los primeros en recibir la vacuna en San pedro, y lo viví con mucha emoción porque sabemos que es la única herramienta que nos va ayudar a salir de esta pandemia. No tuve ningún efecto adverso, fue como si hubiera recibido una vacuna más. Estoy sumamente agradecido por poder vacunarme y esperamos que la sociedad tome conciencia y se vacune, porque es la única herramienta que nos brinda la ciencia para poder salir de esta pandemia”.

Franco Azula, es médico y director del Hospital de San Antonio: “Fui el primero en colocarme la vacuna en el hospital porque creo que las vacunas son las mejores herramientas de prevención, y no tuve ningún síntoma adverso, ninguna molestia nada, me siento bien como si no me hubiera aplicado ninguna vacuna. Ya estamos esperando la segunda dosis para darle más efectividad a la primera y empezar a dar fin a esta pandemia”.

Marcelo Frojan es médico y director del Hospital de Andresito. “En el hospital nos colocamos todo el personal de salud y mi experiencia personal con la vacuna es muy positiva, no tuve ningún efecto adverso, es como cualquier otra vacuna, estamos muy contentos porque sabemos que este es un avance de la ciencia en beneficio de la humanidad en este contexto de pandemia, que está afectando a muchas partes del mundo y que nosotros no estamos exceptos. Agradecemos a la provincia y a la nación por poder acceder a este beneficio que va ser un beneficio también para toda la sociedad. Estamos conscientes de que es el avance más importante que tenemos hasta ahora para luchar contra el covid-19”.

GS-CP