Entre este jueves y viernes estaría disponible la segunda tanda de vacunas Sputnik V en Misiones

El Plan de Vacunación llevado a cabo por el ministerio de Salud Pública continúa según lo previsto. Asimismo, el aumento de casos en toda la provincia llevó a la aplicación de distintas medidas restrictivas en varios municipios. Además, una advertencia contra el uso indiscriminado de Ivermectina.

Desde que comenzó la vacunación, el 29 de diciembre pasado, se han aplicado 2.100 dosis de la vacuna Sputnik V en toda la provincia. La adhesión del personal de Salud es superior al 96%, indicaron fuentes oficiales.

La primera entrega recibida por Misiones fue de 2.250 vacunas multidosis. En este caso, del componente I, recordemos que la vacuna fabricada por el Centro Gamaleya requiere de la aplicación de dos tipos de dosis para alcanzar la efectividad contra el contagio. Luego de su arribo a la capital provincial, las mismas fueron distribuidas en los puestos de vacunación establecidos en todo el territorio misionero. En esta fase inicial se está inmunizando al personal de Salud que se encuentra trabajando con quienes padecen la enfermedad: enfermeros, médicos y kinesiólogos de las terapias, Salas Covid, Emergencias, entre otros.

Los equipos de Salud de Misiones y de Nación se mantienen en contacto para coordinar acciones y evaluar el curso del operativo de vacunación en la provincia. La reunión realizada este miércoles 6 de enero arrojó resultados satisfactorios; entre los temas abordados estuvieron: el registro de vacunación, la comunicación, los próximos grupos priorizados, la articulación con el sector privado y la situación epidemiológica provincial.

Roberto Lima, Jefe de Inmunizaciones de Misiones, destacó el buen nivel de aceptación por parte del personal de Salud, así como la falta de inconvenientes en el sistema de convocatorias y turnos para la inmunización: “El proceso de vacunación (registro e inmunización) se da entre 10 y 15 minutos, lo cual estamos en los tiempos planteados, no hemos tenido problemas de descartes de dosis, lo que nos da una pauta de la aceptación del personal sanitario, y tampoco tuvimos problemas con las cadenas de frio”.

Entre el jueves 7 y el viernes 8 de enero estaría disponible la siguiente tanda de vacunas para continuar con la inmunización de los trabajadores de la Salud, tanto del sector público como del privado. Esta campaña insumirá varios meses y estará atada a las distintas negociaciones entabladas por el Estado nacional para la adquisición de distintas vacunas.

«Con este nuevo lote que llegará vamos a extender a la otra parte del personal de Salud. Vamos a evaluar con las autoridades como continúa la estrategia”, señaló Lima. Por otra parte, aseguró que no hubo notificaciones de ningún evento grave adverso producto de la vacunación, «sí eventos leves, como dolor de cabeza, y en la zona de aplicación, que en las primeras 24 horas desaparecen».

En cuando a los docentes y fuerzas de seguridad, quienes son parte de la población objetivo a ser vacunada, el profesional indicó que: “Ellos están planificados en una vacunación en una tercera instancia. Tenemos que tener las dosis suficientes para abordar”. Finalmente, explicó que para inicios del mes próximo el lote de vacunas será mucho mayor, lo que les permitirá abarcar segmentos mayores de población.

El gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad también se refirió a las vacunas y tratamientos para personas infectadas: “tenemos dos líneas bien definidas para hacer frente a la pandemia y cuidar a los misioneros: por un lado, la vacunación que está teniendo resultados muy positivos en la inmunización de la población; y por otro el tratamiento con Ivermectina y con suero equino para aquellos que se han contagiado”.

Sobre el suero equino hiperinmune, recientemente aprobado por la ANMAT, Herrera Ahuad consideró que “con esta herramienta le damos cobertura y tratamiento a los pacientes en situación grave, que se encuentren internados, con los beneficios que significa porque es medicación aprobada por la ANMAT que permite reducir los días de internación, recuperando más rápido al paciente, y permite liberar camas de terapia para tener disponibilidad para otros pacientes que se deban internar por COVID”.

Prevención y restricciones

El notorio aumento de casos positivos de coronavirus en suelo misionero ha llevado a distintos municipios a tomar medidas con el objetivo de frenar la circulación del virus. La mayoría de los nuevos contagios se producen en el marco del relajamiento de las medidas de cuidado esenciales y la violación de las normas dictadas para evitar grandes aglomeraciones -fiestas clandestinas, no uso de barbijo ni respeto de la distancia social-.

Aunque también esta luz de alarma se trasladó a las fronteras internacionales, el gobierno nacional -en coincidencia con el ejecutivo provincial- analiza prorrogar el cierre fronterizo hasta fin de mes, que en el caso de Misiones sería del espacio compartido con Paraguay y Brasil.

En el plano provincial, Loreto decidió bloquear todos los ingresos secundarios dejando únicamente un retén policial en el acceso principal y extendió hasta el 31 de marzo las restricciones impuestas para la apertura de los comercios y la circulación de personas en la vía pública sin justificativo a partir de las 20 horas. También se hará hincapié en el uso de barbijo y el mantenimiento del distanciamiento social.

Otras medidas aplicadas por el municipio conciernen a encuentros religiosos y la utilización de balnearios: los cultos o encuentros religiosos no podrán albergar a más de 20 personas, mientras que los balnearios operarán de 7hs a 19hs con un máximo de 100 personas, que deberán ser registradas y estará prohibido el acampe.

Azara es otro de los municipios que impusieron acciones restrictivas para aminorar la circulación viral: se cerró el balneario Chimiray, el Club de Pesca Puerto Mauri y se prohibió todo tipo de actividad deportiva, al igual que el uso de playones, por 10 días. Por ese mismo lapso fueron restringidas las actividades y reuniones sociales, turísticas y religiosas a un máximo de 20 personas, tanto en el ámbito público como privado.

Santo Pipó prohibió hasta el 20 de enero todas las actividades deportivas en grupo, eventos culturales, sociales, religiosos, recreativos y actividades en general de más de 20 personas en espacios cerrados o abiertos, públicos o privados. También se estableció que cada comercio deberá restringir el límite de personas según su espacio, y dar cumplimiento estricto de los otros protocolos de bioseguridad vigentes.

La localidad de Cerro Azul restringirá por 15 días las actividades recreativas en espacios públicos y privados que estaban habilitadas ante el aumento de casos de coronavirus en la provincia. Localidades como Santa Ana, que cerró la Municipalidad por un caso de coronavirus, San Javier que cerró el balneario de Itacaruaré y limitó las actividades sociales, y Jardín América que prohibió el ingreso a los Saltos del Tabay, se sumaron a los municipios que tomaron acciones en defensa de la Salud ciudadana.

Posadas, por su parte, decidió suspender los eventos sociales, culturales, espectáculos y todo tipo de shows que se desarrollen en establecimientos gastronómicos, bares y heladerías. Los locales de este sector que tienen servicio de mesa no podrán exceder las cinco personas por mesa. Además, las medidas de bioseguridad se mantienen vigentes: control de temperatura a los asistentes, correcta desinfección de manos y objetos, adecuado uso del barbijo, exhibición de cartelería instructiva sobre las medidas de prevención del Covid-19.

Como al inicio de las medidas de aislamiento, la Policía de Misiones aumentó su dotación de personal en la calle para hacer cumplir las medidas de prevención. Los efectivos policiales no actuarán solo en el plano disuasivo, sino mediante el diálogo, para hacer comprender el porqué de las normas, especificó el ministro de Gobierno Marcelo Pérez.

La Ivermectina no es de venta libre

La fuerte demanda del fármaco, ocasionada luego de que el ministerio de Salud de la provincia autorizara el tratamiento con esta sustancia para pacientes con coronavirus, propició diversas aclaraciones y advertencias. El ente oficial nunca autorizó su uso sin supervisión médica ni su utilización de manera preventiva.

La normativa oficial deja en claro que, al igual que el plasma de pacientes recuperados, la Ivermectina puede ser aplicada en pacientes con Covid-19 “en dosis de 0,6 mg/Kg/día, una vez por día, durante cinco (5) días”. A pesar de ello, numerosas consultas arreciaron en las farmacias misioneras.

Alberto Ruiz es vicepresidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias y advirtió acerca del correcto uso de la medicación. El antiparasitario puede ser administrado en pacientes que cursan la enfermedad, no en quienes lo quieran tomar “por las dudas”, y debe ser recetada por un médico. Además, el profesional será el encargado del seguimiento del paciente. Por lo tanto, a pesar de ciertos enojos de la gente con los farmacéuticos, la Ivermectina no es de venta libre. “Es necesario aclarar a la población que no es una cuestión de decisión del farmacéutico o del propietario de la farmacia, sino que es una documentación necesaria para adquirir la droga” clarificó Ruíz.

Cada persona tiene una dosis particular, indicada por el médico, si no la respeta puede sufrir afectaciones en otras partes del cuerpo, como el hígado. De allí la importancia de contar con información clara y precisa sobre esta cuestión y no dejarse llevar por la euforia de una supuesta solución a la problemática del coronavirus.

En suma, en simultáneo suceden tres grandes bloques de acciones tendientes a combatir el coronavirus en la provincia de Misiones: una campaña inédita de vacunación -no existen muchos lugares en el mundo que estén vacunando contra el Covid-19-; restricciones, campañas de prevención y recordatorios para no relajar las medidas básicas de cuidado; y usos terapéuticos de fármacos que no deben confundirse con medicamentos de venta libre o remedios preventivos.

Línea telefónica para consultas sobre Coronavirus COVID 19 en Misiones: 0800-444-3400.

Los síntomas más comunes son fiebre, tos y dolor de garganta. En algunos casos puede provocar dificultad respiratoria más severa y neumonía, requiriendo hospitalización. Ante cualquier duda comunícate con el 0800-444-3400.

