La Cámara de propietarios de Farmacias insiste que la Ivermectina utilizada para tratar el Coronavirus NO es de venta libre

Aumentó la preocupación entre los farmacéuticos en la ciudad de Posadas por la cantidad de personas que concurren a las farmacias a comprar Ivermectina sin una receta médica. Además, afirman que ya hay escasez de esta droga en la ciudad, debido a la alta demanda que hubo en los últimos días.

Alberto Ruíz- Vicepresidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias-Radio República

Alberto Ruíz vicepresidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias recordó que la Ivermectina utilizada para tratar a las personas que tienen Coronavirus, no puede ser administrada sin la atención y el seguimiento estricto de un médico, por eso mismo no es de venta libre. Agregó que mucha gente se enoja con los farmacéuticos por no querer vender, pero la realidad es que solo están haciendo su trabajo como corresponde.

“Es necesario aclarar a la población que no es una cuestión de decisión del farmacéutico o del propietario de la farmacia, sino que es una documentación necesaria para adquirir la droga” indicó Ruíz.

También explicó que aumentó exageradamente la demanda de esta droga, a tal punto que ya hay escasez en todas las farmacias de la ciudad. Esto y el hecho de que en la provincia no existan droguerías de reposición diaria, hace que las personas que van a comprar Ivermectina con la debida receta médica, tengan que esperar ya que se debe pedir reposición a otras provincias, lo que tarda horas en llegar.

“Las droguerías pusieron cupos para cada cliente. Algunas entregan 10 unidades, otras 20, otras ni siquiera tienen y algunas nos informan cuando van a recibir y dejan el pedido anotado, pero no está siendo fácil conseguir, hay dificultades por la alta demanda y no es solo en nuestra provincia” explicó el vicepresidente

Lo cierto es que esta droga es tan solicitada ya que además de ser accesible económicamente, acelera el proceso de eliminación del coronavirus en el cuerpo de una persona que fue infectada siempre y cuando se medique antes de los 5 días de que haya contraído el virus. Pero para asegurar que la droga está cumpliendo con esta función, las dosis deben ser tomadas bajo el control del personal de salud.

Por otro lado, Ruíz señaló que otra cuestión importante es que desde que se dio a conocer que el Ministerio de Salud de Misiones autorizó la administración de hasta una dosis máxima de 0,6 miligramos de Ivermectina, para acelerar el tratamiento y la eliminación del virus, “cada vez son más los clientes que piden esta droga sin tener ni siquiera noción de que se venden en distintas presentaciones”.

Presentación de la Ivermectina en farmacias

El vicepresidente de la Cámara de propietarios de Farmacias explicó también que el farmacéutico necesita la receta porque es el medico quien debe indicar cuál es la dosis que debe tomar el paciente.

“Nos da la impresión de que muchos piden no para tomar sino para tener por las dudas” sostuvo Ruíz. Y agregó que muchas personas que se acercan comprar desconocen la presentación en la que vienen la droga y como deben tomarla.

Explicó que la Ivermectina se vende en cajas de 4, 6 y hasta 8 comprimidos, o en gotas. También por cantidad de miligramos de 4, 8, y hasta 16 miligramos. A partir de esto varían los costos, la caja con menos comprimidos y menor concentración tiene un costo de 630 y la caja de mayores comprimidos cuesta alrededor de los 2 mil pesos.

MB-EP