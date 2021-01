Coronavirus en Misiones: los comercios no permitirán el ingreso de clientes que no respeten las medidas de seguridad sanitaria

Twitter

Representantes de la Confederación Económica de Misiones y la Coordinadora Mercantil de Posadas se reunieron con el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el intendente de la capital provincial, Leonardo “Lalo” Stelatto, entre otros, para coordinar un trabajo en conjunto que buscará aplanar la curva de contagios de coronavirus mediante estrictos controles, tanto en los comercios como en la vía pública.

Martín Oria, presidente de la Coordinadora Mercantil de Posadas, adelantó que los comercios de todos los rubros impulsarán el respeto irrestricto de los protocolos sanitarios, luego de una reunión con autoridades provinciales y municipales en la que los sectores privado y público definieron trabajar en conjunto con el objetivo de aplanar la curva de contagios del coronavirus.

“Analizamos el trabajo de cómo fuimos volviendo a la normalidad, con los protocolos, en el comercio en general y ha quedao claro que, en diciembre, después de los fines de semana largo y las reuniones clandestinas, aparecieron muchos casos nuevos”, indicó el dirigente mercantil.

Del encuentro participaron, además de Oria, el gobernador, Oscar Herrera Ahuad; el vicegobernador, Carlos Arce; el jefe de Gabinete, Víctor Kreimer; el ministro de Turismo, José María Arrúa; el diputado nacional, Ricardo Wellbach; el intendente de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto y el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Alejandro Haene.



Oria destacó el compromiso que asumieron las cámaras de que sus asociados, de todos los comercios en general, controlarán, al menos dentro de los locales, el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, que incluyen el uso de barbijos o tapabocas, la limpieza de manos con alcohol en gel antes de ingresar, el respeto por la distancia social y la toma de la temperatura corporal, entre otras.

“Se va salir a controlar al máximo. Los comercios no pueden permitir el ingreso sin barbijo, sin alcohol y la provincia se comprometió a controlar en la calle, con la policía”, informó.

En ese sentido, el dirigente recordó también, que los negocios con capacidad limitada, los que tienen clientes esperando afuera, deberán hacer cumplir el distanciamiento y que se recordó, que, para el sector gastronómico, las mesas no podrán tener a más de cinco comensales juntos luego de que en diciembre, a pedido de los propios empresarios, se le permitió tener hasta 10 personas juntas.

“Nuestra intención es concientizar al máximo al comerciante de Posadas al máximo sobre las medidas y los protocolos en sus rubros. Es donde apuntamos para ayudar a aplanar la curva de casos. Si hay clientes que no traen barbijo, no pueden ingresar y si no quiere ponérselo, tampoco se les venderá”, agregó Oria.

El empresario indicó que no estableció un plazo para las nuevas medidas, sino que esperarán un descenso en la cantidad de contagios que se vienen registrando. Además, señaló que hay un trabajo que tiene que hacer la ciudadanía.

“De parte de los comercios, tenemos la autoridad dentro de los locales. Vamos a pedir a tosos los comercios que exijan el protocolo. Y la provincia, con la policía, va salir a controlar al máximo que se respeten las medidas en la calle. Vamos a trabajar en conjunto para bajar la cantidad de casos”, insistió Oria luego de la reunión que duró más de dos horas.

Para finalizar, Oria calificó el encuentro como una muy buena mesa de trabajo y de ejemplo de la sinergia entre los sectores privados y públicos. “Fue muy productiva. Hicimos un repaso de dónde estamos parados y quedó bien en claro cuál es la situación epidemiológica”, concluyó.

SF-EP