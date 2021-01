Coronavirus: advierten que no tiene sentido tomar ivermectina de manera preventiva

La Provincia autorizó el uso del antiparasitario ivermectina como tratamiento para el Covid 19, lo que disparó la demanda de ese medicamento en farmacias de todo Misiones. Desde Salud Pública conminaron a la población a no automedicarse y remarcaron que el tratamiento con ivermectina está indicado para personas que cursan la enfermedad y no tiene ningún efecto preventivo. Recordaron además que los medicamentos de uso veterinario no deben usarse en humanos.

Tomando como referencia investigaciones científicas desarrolladas en distintos puntos del planeta y luego de realizar ensayos clínicos, el ministerio de Salud de la Provincia autorizó hoy el uso de ivermectina para tratar a enfermos con Covid 19.

La noticia disparó la demanda de este antiparasitario en farmacias de toda la provincia, al punto que muchas de ellas se quedaron sin stock. Lo preocupante del caso es que también se disparó la demanda de ivermectina de uso veterinario, producto de uso muy extendido tanto en ganado como en mascotas.

Ante este panorama, desde el ministerio de Salud Pública aclararon que los primeros análisis que realizaron muestran que tomar ivermectina de manera preventiva no tiene ningún efecto. Remarcaron además que solo debe ser utilizada bajo supervisión médica.

Advirtieron además que resulta imprudente y peligroso consumir ivermectina o cualquier otro medicamento de uso veterinario.

Respaldo científico

En septiembre de este año se conocieron los resultados del proyecto “Evaluación del efecto antiviral del fármaco ivermectina contra SARS-CoV-2”, a cargo de un consorcio público-privado liderado por el Dr. Alejandro Krolewiecki del Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de la Sede regional Orán de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

El estudio que evalúa el efecto de ivermectina sobre la replicación de SARS-CoV-2 en pacientes con COVID-19 arrojó que la administración de ivermectina a dosis de 0,6 miligramos por kilo de peso (el triple de lo usado habitualmente) produce la eliminación más rápida y profunda del virus cuando se inicia el tratamiento en etapas tempranas de la infección (hasta 5 días desde el inicio de síntomas).

Desde ese entonces, los resultados fueron recibidos con expectativa en provincias que ya venían analizando el uso de esa droga, entre ellas Misiones, cuyo gobernador Oscar Herrera Ahuad ya en marzo había instruido los especialistas del ministerio de Salud de la Provincia y del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET) con sede el Puerto Iguazú que analizaran la aplicación de ivermectina para uso compasivo.

En esa oportunidad Alarcón había destacado que ivermectina es un antiparasitario barato que se fabrica en Misiones y que desde el ministerio ya están trabajando en un protocolo para la aplicación de esa droga en forma preventiva.

Antiparasitario de amplio uso en la medicina

La ivermectina es una droga antiparasitaria de amplio uso en medicina humana y veterinaria, y de acuerdo al investigador del CONICET en la Universidad Nacional de Salta, “las limitaciones del modelo in-vitro son que ignora el componente inmunológico del huésped y no toma en cuenta el balance entre concentración de droga versus la carga viral”, algo que es típico en la evaluación de la actividad antiviral de medicamentos en Infecciones Respiratorias Agudas como el COVID-19 y la influenza.

RC-EP