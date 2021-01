Coronavirus en Misiones: desde el Hospital de Fátima indican duplicaron la demanda de hisopados en estos días y recordaron que el examen es para personas con “síntomas o con contacto estrecho”

La directora ejecutiva del Hospital de Fátima, Marta Ruiz, dijo que la demanda en testeos y consultas por Covid-19 se duplicaron en comparación a diciembre y asegura que esto se debe a los “descuidos que hubo durante las fiestas de fin de año”. Del mismo modo, remarcó que los testeos que se hacen en el lugar, son para gente que está enferma o con síntomas o con contactos estrechos, no para “sacarse la duda o viajar”. Hasta ayer se registraron 1574 casos de coronavirus en Misiones.

Marta Ruiz en FM Red Ciudadana.

“Yo lo llamo el fenómeno pos fiesta. Como la gente estuvo en reuniones con muchas personas, tienen dudas y preocupaciones y como saben que en Fátima hacemos testeos quiere sacarse esa duda de si pudo contraer o no, el virus. Pero este recurso no está hecho para eso, sino para aquellos pacientes que presentan síntomas o que estuvieron realmente con un contacto estrecho. Es un recurso y una herramienta sanitaria” explicó Ruiz.

En este sentido, contó que cerraron el día de ayer realizando más de 200 testeos y 500 consultas médicas, mientras que en diciembre llegaban a realizarse 100 pruebas por día. Además, recordó que el recurso para efectuar las pruebas existe, pero que debe ser utilizado de manera óptima.

“Aquellos que viajan, deben hacer el test de manera particular, no en el hospital, al igual que aquellos que no presentan síntomas y solo quieren sacarse una duda” aseguró la directora.

Por otro lado, comunicó que la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V llegaría en la segunda quincena del mes de enero, ya que debe ser aplicada luego de 21 días de haberse aplicado la primera.

Respecto a lo que ocurrió durante los festejos de fin de año y los videos que se viralizaron, la doctora Ruiz dijo que “me provoco indignación y tristeza la falta de solidaridad de la gente. Los que trabajamos en salud somos los mismos desde marzo. Nuestra gente no tomo vacaciones porque somos pocos, estamos en las “trincheras” firmes, pero también somos humanos y ya se está sintiendo el cansancio físico, entonces te indigna pensar que todavía no contamos con la conciencia que esperábamos tener de parte de la gente.

Es por esto, que pidió a la población y sobre todo a los adultos jóvenes y adolescentes, que tomen conciencia, sigan cuidándose y respetando los protocolos. Pero, sobre todo, que no bajen los brazos.

“El sistema hasta el momento pudo dar respuesta a la demanda. Por el momento tenemos camas disponibles, pero el sistema sanitario y la red sanitaria están en alerta para que esto no colapse” manifestó Marta Ruiz.

Fuente: Red Ciudadana

