Balance 2020: el intendente de Alem, Valdy Wolemberg, aseguró que más allá de la pandemia fue un buen año para la ciudad

Waldemar Wolenberg el intendente de Leandro N. Alem señaló que fue un año muy positivo para la ciudad pese a todas las complicaciones que generó la pandemia. Realizó un balance describiendo todo lo que lograron dentro del municipio y expresó algunos proyectos que esperan poder cumplir los primeros meses de este 2021.

La ciudad tiene hoy cuatro casos activos de coronavirus, pero, aun así, Wolemberg rescató que tienen todo bajo control, que las personas contagiadas están cumpliendo con el protocolo y que el resto de los ciudadanos están respondiendo muy bien a las medidas sanitarias. “Fue un gran desafío haber tenido que lidiar con las consecuencias de una pandemia a pocas semanas de asumir el cargo”, apuntó y agregó que que hizo todo lo que estaba a su alcance para lograr que la ciudad hoy tenga en menor número de contagios posible.

El alcalde explicó que están en permanente comunicación con el Hospital SAMIC, ante cualquier emergencia en la cual necesiten contar con sus instalaciones, y que continuarán siendo estrictos con los vecinos para el cumplimiento del as medidas sanitarias.

Wolemberg señaló que durante los festejos por Navidad y Año Nuevo, las fuerzas de seguridad y el equipo de trabajo que representa al municipio seguirá enfocándose en evitar que se organicen festejos multitudinarios, y se evite así una cadena de contagios.

“Vamos a pedirle a todos los habitantes que colaboren con nosotros para que podamos reducir los casos de contagios al menor número posible”, indicó.

Incendios

Wolenberg expresó que otro problema absolutamente inesperado y que trajo muchas complicaciones, fueron los incendios a causa de las sequías. “Fue una cuestión de la que nos ocupamos rápidamente ya que puso en riesgo la vida y la economía de muchas familias”, señaló.

En cuanto a lo económico admitió que no fue un buen año a nivel nacional, pero que el Gobierno de la provincia supo encontrar el camino para lograr que la economía no pare y siga teniendo ingresos. Señaló también que fue de gran ayuda el aislamiento social, obligatorio y preventivo por la pandemia, ya que al no estar abierto el puente internacional, los ingresos que antes se iban a los países limítrofes hoy quedan dentro de la provincia. Agregó que en lo que respecta a la economía municipal, no tuvieron problemas, la gente pagó en tiempo y forma los impuestos y la recaudación fue la misma que todos los años.

El intendente agradeció también el trabajo que hizo el gobernador Oscar Herrera Ahuad, acompañando durante este año de gestión y preocupándose por las necesidades de los ciudadanos de Alem. Indicó que la edificación del nuevo puente fue un proyecto llevado a cabo junto a Vialidad, pero con el apoyo económico del Gobierno Provincial, que financia este tipo de obras a través del “Programa 100 Puentes”.

Además, adelantó que ya tienen planificada la construcción de nuevas obras públicas, como cordón cuneta y asfaltos, para febrero del 2021. Luego, espera poder seguir concretando más proyectos, aunque por el momento estas construcciones serían las más importantes.

