Pese al aumento de casos de coronavirus el turismo en Misiones seguirá con sus actividades habilitadas

En la provincia de Misiones los casos positivos de coronavirus aumentan cada día y la posibilidad de un toque de queda sanitario con nuevas restricciones preocupa al sector turístico. Sin embargo, desde el Ministerio de Turismo señalaron que seguirán con las actividades habilitadas respetando las medidas y protocolos de sanidad.

Oscar Degiusti- Radioactiva

Ya pasaron 21 fines de semana desde que se realizó la primera prueba piloto en el turismo interno de la provincia, en donde se habilitaron los atractivos y parques provinciales, para luego comenzar a recibir turistas nacionales.

Oscar Degiusti, subsecretario de Marketing y Promoción Turística, indicó que en el último fin de semana largo de Año Nuevo, las estadísticas muestran que los visitantes provenientes de otras provincias del país, representaron un 15% del movimiento turístico en Misiones.

“La idea es seguir con las actividades dentro del sector turístico misionero que se paralizó por mucho tiempo a principios de año. Tenemos la obligación de pensar y unir acciones con otras instituciones para trabajar y mejorar el contexto para que la gente tenga la posibilidad de recorrer los diferentes atractivos en un marco de seguridad y que también podamos mostrar que en Misiones se puede transitar sin problemas y que además, la Tierra Colorada ofrece las mejores experiencias”, expresó en declaraciones a Radioactiva.

Señaló que otro de los objetivos es que “al trabajar en conjunto con los municipios se pueda lograr que se cumplan estrictamente los protocolos y que esto permita que los misioneros puedan disfrutar de los diferentes lugares que hay en la provincia”.

Según Oscar Degiusti, el turismo no es un factor de contagio de coronavirus ya que en todos los atractivos turísticos en el ingreso se toma la temperatura a los individuos, les colocan alcohol en gel y les exigen que utilicen el barbijo como corresponde. Sin embargo, aclaró que la responsabilidad social es difícil de controlar ya que algunos no respetan y no cumplen con el prójimo.

“Principalmente esto sucede entre los vecinos y la situación se torna compleja. Cumplir con las medidas sanitarias es un acto de solidaridad”, dijo. Más allá de ello, “estamos convencidos que si la gente toma conciencia acerca de la gravedad de la pandemia, no tenemos ninguna duda que todos los lugares seguirán abiertos al público”, expresó.

Por otra parte, señaló que como comenzó la temporada de verano, existe una gran demanda en lugares que cuentan con agua, es decir, balnearios en playas y arroyos, clubes con piscinas y camping. “Históricamente la temporada de verano en Misiones siempre comenzó después de las fechas festivas de fin de año. Creemos que en el contexto que estamos atravesando, la experiencia turística será muy buena siempre y cuando se cumpla con las medidas y protocolos sanitarios. La gente evalúa y de a poco se anima a salir para despejarse. Pero, hoy en día hay dos preocupaciones que perjudican al turismo, una es la salud y la otra la situación económica. Insistió en apelar a la solidaridad”, comentó Degiusti.

