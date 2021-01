Todo lo que tenés que saber para visitar las Cataratas del Iguazú en verano

Comenzó un nuevo año y con él la esperanza de que paulatinamente, con la vacuna, la responsabilidad y el cuidado de todos, las actividades afectadas por la pandemia del coronavirus puedan recuperar su ritmo. Este el caso de Puerto Iguazú, una de las ciudades más aquejadas por las medidas de aislamiento para frenar el avance del virus, ya que al ser un destino turístico la economía del lugar depende en más del 90% de ello. Poco a poco, la localidad se está preparando y reabriendo atractivos para recibir a los turistas que elijan este maravilloso destino para relajarse unos días.

En el primer fin de semana del año más de 1500 personas visitaron las Cataratas del Iguazú. Según datos del Parque Nacional, la mayor cantidad de visitantes fueron misioneros, seguidos por los argentinos que cada fin de semana son más. La posibilidad de observar una de las 7 maravillas del mundo, el test de COVID-19 gratuito para quienes acrediten estadía en la ciudad y los precios accesibles a nivel nacional convierte a las Cataratas en un destino atractivo.

Lo que tenés que saber para visitar Cataratas:

Desde el 19 de diciembre el Parque Nacional Iguazú abre sus puertas todos los días y brinda la posibilidad de recorrer dos de sus circuitos más importantes: el Circuito Superior que permite observar desde arriba todos los saltos que componen las Cataratas del Iguazú y el Circuito Garganta de Diablo que culmina en el salto más grande y majestuoso del Parque, que lo hace conocido a nivel mundial y convierte a Iguazú en el segundo destino más visitado del país.



Para poder acceder al parque es necesario hacer una reserva a través de la página web de la Administación de Parques Nacionales, sin excepción. Este es uno de los cambios más importantes que se incorporaron para que el paseo pueda realizarse de manera coordinada y segura pero también es el que genera mayor confusión. Al respecto, Laura Esquivel, guía profesional del parque insitía “Es importante recordar y comunicar que no se puede acceder al parque sin reserva. Hay mucha gente, en especial misioneros, que llegan hasta el parque y no puden entrar porque no hicieron la reserva. Eso pasa porque estaban acostumbrados a venir nomás, pero ahora es diferente y la gente tiene que enterarse”. El link desde el que se otorgan las reservas es el siguiente: www.ventasweb.apn.gob.ar

El costo de ingreso al parque para turistas internacionales mayores de 16 años es de 2000 pesos, cerca de 24 dólares. Menores de 16 a 6 años abonan 500 pesos. Para residentes del MERCOSUR, el costo es de 1200 pesos para mayores y 470 para menores. Los visitantes mayores argentinos deben abonar 530 pesos y los menores 300.

Para lo misioneros el costo es de 100 pesos. Están excentos de abonar la entrada los residentes locales (Iguazú y Andresito), menores de 6 años, personas con discapacidad y acompañantes, jubilados y pensionados nacionales.

Si se accede al parque con vehículos propios el costo de estacionamiento para automóviles es de 200 pesos, combis abonan 300 pesos, buses y minibuses 400 pesos y las motos y vehículos locales 100 pesos.

Otra de las opciones para llegar al parque es en colectivo que se puede abordar desde la terminal y varios puntos de la ciudad. El mismo tiene un costo de 200 pesos por persona y 50 pesos para residentes locales. Si se desea realizar el recorrido en taxi, el costo ronda entre los 900 y 1000 pesos dependiendo de quien ofrezca el servicio. El precio es el mismo para viajes desde el aeropuerto hasta la ciudad en taxi o remis.

En el portal de acceso al parque los visitantes deben presentar su DNI y el comprobante de reserva que emite la página web de APN para poder ingresar. También en ese lugar se controla la temperatura del visitante, se provee alcohol en gel y es obligatorio el uso de barbijos.

Una vez que hecho el ingreso, se debe contratar sin excepción a un guía profesional para recorrer las Cataratas. Este sistema es también nuevo, evita la aglomeración de personas en un lugar y crea burbujas sociales que limitan el contacto entre las personas. El precio del guía es de 150 pesos por persona y 100 los menores entre 6 y 16 años. Los grupos están compuestos por 28 personas si son residentes nacionales o misioneros, en caso de que en el grupo estén presentes residentes de Iguazú se pueden agregar hasta 5 personas más. Cada guía tiene un itinerario de recorrido de los circuitos habilitados que intenta evitar el contacto con otros grupos, durante las 4 y 5 horas que dura el paseo. Dentro del tiempo estimado, se tiene un momento de refrigerio o almuerzo. Está permitido el ingreso de alimentos o si se desea dentro de las instalaciones se puede acceder al restaurante El Fortín. Este establecimiento brinda el servicio de tenedor libre por 1250 pesos por personas o un menú turístico por 650 pesos por persona. También cuenta con un local de comidas rápidas.

Se recomienda a quienes visiten el parque llevar repelente, protector solar y mucha agua. Dentro del parque el costo de una botella de ½ litro de agua es de 120 pesos.

Además de recorrer los saltos, la empresa Iguazú Jungle también ofrece sus servicios dentro del parque. El paseo Gran Aventura tiene un costo de 4 mil pesos por persona y dura dos horas.

Alojamiento en la ciudad

Poco a poco los hoteles y emprendimientos están abriendo sus puertas para rcibir visitantes con las medidas de seguridad necesarias y en relación a la cantidad de personas que visitan la ciudad. Hasta el momento hay variadas opciones. Comenzando desde los hoteles más exclusivos que se encuentran dentro del complejo hotelero de la Selva Yryapú en la zona conocida como Las 600 hectáreas, encontramos habitaciones triples para una familia tipo desde 30 mil pesos. Estos hoteles cuentan con una vista privilegiada dentro de la selva y además ofrecen servicios exclusivos como SPA, restaurantes, piscinas climatizadas entre otros servicios de lujo.

Dentro de las ciudad también encontramos hoteles 5 estrellas que han modificado su oferta adaptándola a un público local pero ofreciendo excelentes servicios. Ejemplo de ello es el hotel Panoramic Grand, ubicado en el corazón de la zona céntrica de la ciudad con una vista privilegiada de la triple frontera. Por el momento cuentan con una promoción para Misioneros con una habitación Estandard con desayuno incluido a partir de $5900+ IVA por noche. Abonado la habitanción también se obtiene un 15% descuento en cena, acceso al circuito de agua del Spa, un snack y un trago por persona en el área de la Pileta y late check out hasta las 16 hs. Este servicio está disponible para habitaciones triples donde pueden acceder dos adultos y dos menores de 0 a 9 años.

Dentro de la oferta de alojamientos también encontramos hostels para pernoctar en la ciudad cuyos precios rondan entre 750 y 1000 pesos por noche en una habitación de 4 a 6 personas con desayuno incluído.

También se pueden alquilar cabañas, que son convenientes en el precio para grupos numeros. Los precios en este caso, oscilan en los 5 mil pesos para una cabaña de 8 personas. También hay disposición de cabañas para 4 a 6 personas por 3500 pesos. Por el momento son pocas las cabañas habilitadas y generalmente trabajan solo con público misionero.

Actividades dentro de la ciudad:

Además de las imponentes Cataratas, laa ciudad de Iguazú ofrece otros servicios y atractivos, algunos son:

-Casa de Botellas: Es un proyecto autosustentable donde una familia ha creado una casa y todos los muebles de la misma con botellas de plástico y elementos reciclados.

Horario: de 10 a 17 hs todos los días.

Precio: adultos $250 Menores hasta 12 años gratis acompañados de un adulto.

Jubilados $150

Dirección: Barrio Las Orquídeas, Manzana B, Lote 7.

Teléfono: 3757 15542981

-La Aripuca: Es un parque ecológico con cafetería y una enorme réplica de una trampa construida con árboles en vías de extinción.

Horario: de 10 a 19 hs todos los días.

Precio: $300 a partir de 8 años

Teléfono: 3757 423488

-Tierra Roja: Complejo recreativo con piletas y paseo en la granja.

Horario: de 9 a 19 todos los días.

Precio: $300 mayores de 13 años. $200 menores de 12 años

16 hs paseo a la granja ($100)

Teléfono: 3757 15317593

-Cabalgata Sapucai: Recorrido en Caballo por las 600 hectáreas de la Selva Yryapú

Horario: de 7 a 18 hs todos los días.

Precios: desde $700

Consultar recorridos y tarifas.

Teléfono: 3757 15676708

-Balsa Aventura: Paseo en Balsa por los ríos de la triple frontera.

Horarios: 11 hs, 16:30 hs, y 17:30 hs. Todos los días.

Precio: $350 y de 6 a 9 años $175

Teléfono: +54 9 3757 54 6640

Dirección: Puerto de la ciudad

-La Feirinha: Feria de productos y alimentos locales

Barraca de Miriam y Barraca de Vero

de 11 hs a 24 hs.

-Hito Tres Fronteras: Vista de la unión de los ríos Paraná e Iguazú que forma la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. También cuenta con una feria de artesanos donde se pueden comprar obsequios y recuerdos de la ciudad.

Abierto todo el día. Entrada Libre.

Show de aguas danzantes 20 hs de Jueves a Domingo.

-Guira Ogá: Refugio de fauna autóctona

Horarios: 10 hs, 12 hs, 14 hs y 16 hs. Todos los días.

Precios: $600 adultos, $400 menores.

Tel: 3757 423980

La Guagua del Yaguareté: Un colorido recorrido por los lugares emblemáticos de la ciudad.

Horarios: 9 y 11 hs Todos los días

Teléfono: 3757 15576636

-Orquideario del Indio solitario: un vivero especializado de gran atractivo para los turistas en busca de conectarse con la exótica naturaleza de la selva de Misiones. En este predio se cultivan unas 40 variedades de orquídeas de la región, tanto nativas como introducidas.

Horario: 9 a 12 hs y de 15h a 18hs

Teléfono: 3757 15435017

-Culturas Park : Cuenta con 3 espacios temáticos, el primero donde podrá conocer y adquirir artesanías tradicionales de la región, el segundo espacio temático está destinado a artículos traídos de oriente y para finalizar el recorrido en el tercer espacio podrá disfrutar de una joyería y museo mineral.

Precio: $550

Horario: 9:30 a 18:30

Teléfono: 3757 676057

Los aventureros que no se quieren perder nada de lo que ofrece el destino también pueden visitar los saltos que tiene la ciudad. Son de acceso libre y permiten disfrutar de la naturaleza y de un buen baño. Los más conocidos son el Salto Mariposa: Ubicado detrás del Hito Tres Fronteras y el Salto del Turista que se encuentra a unos 5 kilómetros del centro de la ciudad y se puede acceder con remis, cuyo costo es de 300 pesos.

LD-CP