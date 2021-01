La esposa de Néstor Pitana lo defendió de las críticas y cuestionó a los periodistas que transmitieron Independiente-Arsenal

Fue tras la derrota del Rojo por 4 a 3, en donde el juez no tuvo una tarde acertada. Romina Ortega utilizó su cuenta de Instagram para decir que su marido es uno de los “mejores del mundo”.

“Me gustaría ver al periodista que está sentado relatando el partido en el medio de la cancha para ver sus decisiones. Es fácil sentarse y hablar boludeces”. Con esa frase, Romina Ortega, pareja del árbitro Néstor Pitana, lo defendió tras una mala actuación en Independiente-Arsenal, por la Copa Diego Maradona.

“Está claro que Pitana es uno de los mejores árbitros del mundo. Si no te gusta cómo dirige no hace falta que le falten el respeto. Hablen con respeto”, escribió la influencer, que tiene miles de seguidores en Instagram. Hizo referencia a la labor de su marido en el partido que Independiente perdió 4 a 3 y luego de que el misionero de 45 años no cobrara dos penales a favor del Rojo, con la incidencia de que tras una de esas jugadas que omitió llegó el 3 a 2 de Arsenal.

Las críticas de Ortega están apuntadas a los periodistas Hernán Castillo y Hernán Feler, quienes estuvieron a cargo de la transmisión del partido para la señal TNT Sports.

La admiración de Ortega y Pitana es mutua. Siempre se apoyan públicamente. El árbitro le hizo una especial dedicatoria en 2015 en TV (antes del casamiento) y la modelo escribió tiempo después: “Felicitaciones, mi amor. Explota mi corazón de alegría”, cuando el referí fue designado para la Copa del Mundo. Varios medios internacionales la presentaron como la “hermosa esposa del árbitro argentino”.

El volante de Independiente Lucas Romero, por su parte, solicitó hoy “una autocrítica” luego de la derrota 4-3 ante Arsenal de Sarandí que cerró las chances de un lugar en la final de la Copa Diego Maradona y también cuestionó al trabajo del árbitro Néstor Pitana. ”Tenemos que ser autocríticos y en la semana ver qué nos pasa. Ver nuestras falencias para corregir. Estamos golpeados, tristes porque teníamos ilusión de llegar al último partido con chances. La dejamos escapar”, indicó Romero en conferencia de prensa.

Romero dio su opinión sobre la labor de Pitana en un partido rico en goles, emociones y polémicas con un expulsado en cada equipo en el Libertadores de América. ”Cuando terminó el partido ya no había nada que hablar con Pitana, en el túnel tampoco. Todos nos equivocamos. Por ahí él tenga que volver a ver las jugadas y pedir disculpas si se equivocó”, manifestó Romero.

La jugada más protestada. Independiente reclamó la infracción del defensor Fabio Pereyra al delantero Alan Velasco en el área que resultó la jugada previa al gol Ramiro Luna para 3-2 de Arsenal. ”Pitana expulsó a Alan Franco, cuando éste no le dijo nada, nunca le faltó el respeto”, agregó el ex-Vélez.

Esta tarde, Independiente, con goles de Lucas Romero (PT 33m), Jonathan Menéndez (ST 23m) y Alan Velasco (ST 35m), perdió con Arsenal, de Sarandí, con tantos de Lucas Albertengo (PT 15m), Jonathan Candia (ST 14m) y Ramiro Luna (ST 10m y 45+3m), por 4 a 3, en la cuarta fecha de la Zona Campeonato A de la Copa Diego Maradona que fue controlado por Néstor Pitana en el Libertadores de América.

El empate registrado anoche en el superclásico dejó a Boca y River en la punta de la zona con 8 puntos e Independiente, obligado a ganar para llegar con chances en la última fecha, algo que finalmente no logró.

Fuente: TN

