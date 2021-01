Marcha en Iguazú de despedida a los hermanos Salto, asesinados en provincia de Buenos Aires

RELACIONADAS Hermanos oriundos de Iguazú fueron asesinados en el festejo de año nuevo en Buenos Aires

Familiares y amigos de los hermanos misioneros, Alexis (27 años) y Martín Ariel Salto (34 años), asesinados por un efectivo de Gendarmería Nacional el pasado viernes 1 de enero en el municipio de San Miguel, provincia de Buenos Aires, marcharán este lunes en Puerto Iguazú para despedirlos.

Los cuerpos de las víctimas fueron inhumados en la provincia de Buenos Aires, por cuestiones legales hasta tanto se resuelva la causa judicial, que tiene como único detenido e imputado al primer alférez Jorge Luis Ríos (34 años), quien desempeña sus tareas en la Unidad Investigaciones de la fuerza en Campo de Mayo.

Los allegados a la familia Salto se reunirán este lunes a las 17:00 horas frente al Escuadrón 13 de Puerto Iguazú y desde allí marcharán hasta la plaza San Martín, como modo de despedida. Los padres de los hermanos asesinados viajaron a San Miguel en un móvil de Gendarmería. Su progenitor es un suboficial mayor retirado de Gendarmería Nacional y fue jefe del Escuadrón 13 de Puerto Iguazú.



Los hermanos Salto, víctimas del doble crimen

El hecho se registró el pasado viernes 1 de enero, cerca de las 11:00 horas, en la calle Monseñor Blois 2089, casi esquina Güemes, en aquel municipio del noroeste del conurbano bonaerense.

Fuentes policiales informaron a la agencia nacional de noticias Télam que todo comenzó cuando el acusado, identificado como el primer alférez Jorge Luis Ríos (34), quien desempeña sus tareas en la Unidad Investigaciones Campo de Mayo, se presentó en la casa de su ex esposa, también cabo de la misma fuerza, de la que estaba separado hacía un año.

La mujer de 31 años, que trabaja en la Agrupación Seguridad y Custodia del Edificio Centinela en el barrio porteño de Retiro, regresó de festejar el Año Nuevo junto a su actual pareja, un cabo de la GNA llamado Martín Ariel Salto, y su cuñado; Alexis Salto, quien había viajado desde Puerto Iguazú para celebrar el año nuevo con su hermano.

Además, con ellos regresó el hijo de ocho años que Ríos y su ex pareja tienen en común, tras lo cual éste el agresor sacó su arma reglamentaria y atacó a los dos hombres. Los hermanos recibieron disparos en sus cabezas y fallecieron casi en el acto, por lo que un llamado al 911 alertó sobre el doble crimen.

Efectivos de la comisaría Primera de San Miguel arribaron al lugar de inmediato y aprehendieron a Ríos, a quien le secuestraron una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros. Los investigadores establecieron que no había denuncias previas por violencia de género pero sí hubo amenazas que los iba a matar ya que no aceptaba la nueva relación de su ex pareja con Martín Ariel Salto.

El hecho es investigado por la fiscal Gloria Reguán, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 22 descentralizada Malvinas Argentinas, Departamento Judicial San Martín.

La funcionaria judicial indagará a Ríos en las próximas horas por el delito de “doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Si bien la Gendarmería se va a encargar del servicio fúnebre de Martín, también perteneciente a la fuerza, la familia no cuenta con el dinero para cubrir los gastos de Alexis, por lo que solicitaron colaboración de la comunidad para costear dichas erogaciones.

JS-EP