NBA: Facundo Campazzo se lució en la victoria de Denver Nuggets

El base argentino tuvo un aporte fundamental desde el perímetro y defensivamente, ayudadando a que los de Michael Malone se impongan por 124-109 ante los de Ryan Saunders. Además, 36 puntos para Murray y triple-doble para Jokic.

El mejor Facundo Campazzo llegó a la NBA. Luego de cinco primeros partidos en los que no se lo había visto cómodo en cancha, el argentino jugó un papel protagónico en la victoria de Denver en Minnesota por 124-109. No solamente terminó con 15 puntos y 2 asistencias gracias a un excelente 5-7 en triples, sino que además brilló en defensa, sumando 3 robos, varios desvíos, una falta de ataque obtenida y hasta un tapón.

Una actuación brillante del ex Real Madrid, quien además se guardó lo mejor para el final. Denver entró al último cuarto abajo por la mínima y fue allí donde apareció la mejor versión de Campazzo, quien anotó nada menos que ¡cuatro triples en ese parcial! Una ráfaga mortal, bien acompañada por Nikola Jokic, para terminar de sentenciar la historia. Malone había pedido respuestas de parte de su segunda unidad y las mismas llegaron de la mano de Facu.

Claro que también hubo ajustes importantes del entrenador. A diferencia de lo que venía haciendo hasta ahora, sacó a Will Barton como acompañante de los suplentes y en su lugar alternó a Nikola Jokic y Jamal Murray junto a esa segunda unidad. Los resultados fueron excelentes, con formaciones que no solo pudieron mantener lo hecho por los titulares, sino que incluso lo mejoraron. El +26 en 21 minutos con el que terminó Campazzo es testigo de ello.

Además de Facu y un nuevo triple-doble para Jokic (19 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias), en el ganador brilló la figura de Jamal Murray, autor de 36 puntos con un 13-20 de campo. Entre Campazzo, Jokic y el canadiense se combinaron para un 26-40 de cancha.

En Minnesota no alcanzaron los 25 puntos de Malik Beasley, quien se destacó ante su ex equipo, ni tampoco los 20 que consiguió Jarrett Culver, ni los 18 de D’Angelo Russell. Los españoles del equipo no tuvieron una buena noche: 6 puntos tanto para Juancho Hernangómez como para Ricky Rubio, pero combinados para un 6-17 de campo.

(Fuente: NBA)

