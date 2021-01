En Colonia Delicia reclaman que la policía expulsa a los vecinos de los campings, mientras que los arroyos están colapsados

Dueños de campings en Colonia Delicia reclaman que la policía no permite que las personas permanezcan en sus predios. Sin embargo, aseguran que los arroyos de los alrededores se encuentran colapsados y no se respetan los protocolos.

Residentes del lugar, afirmaron que visitaron en familia un camping de Colonia Delicia, pero llegó un patrullero solicitando que se retiraran todos del lugar o de lo contrario, iban a proceder a secuestrar los vehículos y podrían llevarlos presos.

En este sentido, un vecino señaló que cerraron los campings, que es uno de las pocas actividades recreativas con la que cuentan en el lugar y que no dejan trabajar a los emprendedores.

Rosa Vázquez, dueña del predio Árbol Gigante, relató que ninguna autoridad se acercó a informarles que no podían trabajar. “Lo único que hicieron es poner estados en las redes de la Municipalidad y a los emprendedores no nos dijeron nada, así no se hacen las cosas”, aseguró Vázquez.

Por otro lado, Marisol, encargada del camping Aguaray Mini, contó que tuvo que echar a todos los vecinos del pueblo que fueron a descansar el primer día del año y que los efectivos le comunicaron que no podía haber más de 20 personas en el lugar. Entonces, dejaron entrar a no más 20 personas y de igual forma, se acercó la policía solicitando que se retiren todos.

“Desde el municipio te quieren hacer entender que es decisión provincial, sin embargo, todos los campings y balnearios están habilitados en Misiones. Los que tenemos todo en regla, que tenemos todo lo que nos piden desde la Municipalidad, estamos indignados porque hay arroyos que no están habilitados y se llena de gente y están en condiciones irregulares”, concluyó la administradora del Árbol Gigante.

El enojo de los trabajadores reside en que los que son echados de los campings, se dirigen a los arroyos más cercanos, donde no hay protocolos y sin embrago allí, las autoridades permiten los ingresos sin realizar controles.

ZF-CP+EP