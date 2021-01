Primer fin de semana largo del 2021: conocé cuáles son los horarios en bares y restaurantes de Posadas

Pese a la extensión horaria exclusiva los bares y restaurantes de la Capital provincial permanecerán cerrados este 1 de enero. El cronograma de horarios para sábado y domingo.

Martín Oria, miembro de la Asociación Misionera de Bares, Restaurantes, Hoteles y Afines (AMBRHA) y la Coordinadora Mercantil Posadas, indicó en diálogo con Misiones Online que, por decisión de sus propietarios, los bares y restaurantes de la ciudad permanecerán cerrados durante los festejos por la llegada del nuevo año, aún cuando hay una extensión horaria que habilita su funcionamiento que rigió hasta las 3AM de hoy y cafeterías hasta las 5AM.

Es que en los últimos días, tanto en la provincia de Misiones como en Posadas puntualmente, se ha registrado un notable incremento de los casos de coronavirus así como también el de personas aisladas.

“La ordenanza vigente permite abrir hasta las cinco de la mañana sólo por año nuevo, pero prácticamente no hay negocios que abran hoy por decisión de los dueños. La información que tenemos es que va a estar todo cerrado, a excepción de aquel que a último momento decida hacerlo”, manifestó.

Horarios vigentes para gastronómicos, bares y heladerías:

De 8:30 a 03hs de lunes a domingos (cafeterías a partir de las 7hs). Teniendo en cuenta las medidas de sanidad correspondientes vigentes por Protocolo COVID-19 (un máximo de 10 personas por mesa, uso de barbijo o tapabocas obligatorio para el personal, elemento sanitarios en el acceso al local etc….).

Recomendaciones generales

– Control de Temperatura a los clientes que ingresan a los locales gastronómicos, bares o heladerías, como así también la correcta higienización y desinfección de manos con alcohol diluido al 70/30 con agua.

– Todo sector gastronómico, bar y heladería debe poner a disposición de los clientes en todo momento los elementos de bioseguridad: Alcohol en gel, alcohol o lavandina diluida con agua para la higienización de las manos y/o desinfección de objetos.

– Las personas que concurran a los establecimientos gastronómicos, bares y/o heladerías, deberán ingresar a los mismos con los barbijos o tapabocas, los que no podrán quitarse hasta el momento de tomar asiento, asimismo deberán utilizarlo si se desplazan dentro del local y al momento de abandonar el lugar;

– Todos los que desempeñen algún tipo de tarea en los establecimientos gastronómicos, bares y/o heladerías, sin importar la misma, es decir mozos, cajeros, cocineros, ayudantes, auxiliares y/o cualquier otro trabajador del establecimiento, deberá usar barbijo o tapabocas, en caso que necesiten quitárselo podrán hacerlo siempre y cuando se respete la distancia de 2 metros y nunca cuando estén atendiendo a los clientes.

– Se recomienda exhibir cartelería instructiva sobre las medidas de Seguridad para prevenir el contagio del Covid-19 (Ej. Uso barbijo obligatorio, higienizar las manos constantemente, mantener la distancia de dos metros, no tocar la mercadería, estornudar sobre el brazo o codo, no tocar al vendedor, etc).

VD-CP+EP