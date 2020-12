VisiónMisionera2021: Alineando los planetas

Por Adolfo Safrán (*)

En la antigüedad, los eruditos estudiaban las estrellas y los planetas, para predecir buenas cosechas o catástrofes. Los eclipses auguraban enojos o satisfacción de los dioses paganos y la conjunción de los planetas era considerada una buena señal.

Tal vez apelo a la astronomía no solo porque es una afición, sino también porque ayuda a explicar que ciertos hechos son consecuencias del accionar del hombre y otros aleatoriamente por la propia naturaleza.

Transcurrimos un año difícil, muy difícil. Una PANDEMIA, y la historia nos muestra que con las diferentes EPIDEMIAS que padeció la humanidad, resulta terrible en términos de la vida de las personas -pues muchas fallecen a causa de ella- y catastrófica en términos de la economía -dado que la propia situación sanitaria atenta con la producción y el trabajo-.

A pesar de lo que significa una PANDEMIA, los misioneros logramos hasta el momento sortearla con mucha dificultad, por cierto, pero en mucho mejores condiciones que otras epidemias y/o la misma pandemia en otras provincias o países. Paradójicamente, en Misiones, las actividades económicas –salvo casos puntuales que no por ello no son importantes- han tenido durante el 2020 un nivel de producción igual o superior a la pre-pandemia.

Soy alérgico a las predicciones económicas, porque tienden a confundirse con las profecías, algo que la ciencia económica no admite. La economía trabaja con premisas y conclusiones del tipo P->Q, es decir, suponiendo que acontezca P entonces ocurrirá Q. Hemos escuchado a economistas anunciar hace 8 meses atrás que se iniciaba un camino de hiperinflación, profecía no cumplida, y tampoco sería apropiado decir “algún día pasará algo malo”, pues “algún día”, eso “malo” ocurrirá y entonces quien lo diga se creerá Nostradamus.

Analizando el comportamiento de las premisas, de cómo se pueden comportar algunas variables –económicas y no- y el resultado de las políticas económicas podemos entender que tendremos algunos planetas alineados y otros fuera de órbita.

PLANETAS DESALINEADOS:

1. El desdoblamiento cambiario: es una variable que perjudica más de lo que ayuda. Con una brecha del 80% entre el dólar informal y el oficial, la tentación del contrabando es lucrativa, exportando por fuera del sistema a un dólar de $165 versus hacerlo de manera oficial a $83 menos retenciones. Los camiones de soja que ingresan a Misiones intentando pasar a Brasil son una muestra de ello. Reducir la brecha podría ayudar a una más rápida recuperación de la economía con la debida intervención en el mercado de cambios para evitar depreciaciones bruscas de nuestro Peso, que se trasladen a los precios domésticos.

En Misiones, un escenario de desdoblamiento cambiario tampoco ayuda, en cambio una mejora no brusca del tipo de cambio con reducción de esa brecha ayuda al comercio fronterizo y a los demás sectores ya sea que exporten o compiten con productos importados.

2. Los compromisos financieros del BCRA: Si bien el BCRA ha tenido un manejo profesional de sus herramientas, solo criticado porque son heterodoxas, emitiendo pesos cuando la economía nacional se caía, y “esterilizando” los pesos cuando la economía se recuperaba, con saber que la cantidad de dinero en circulación creció en el último año 26% por debajo de la tasa de inflación anual. Sin embargo el stock de Leliq a la fecha es elevado, representa un 65% de la base monetaria y constituye un desafío de las autoridades monetarias de reducir controladamente esta deuda que no se traduzca en más inflación (cancelar la LeLiq pagando a los acreedores significaría emisión). No soy apocalíptico en este punto, pues las Leliq existen desde el año 2018 y siempre han estado con un stock importante.

PLANETAS ALINEADOS: Todo indica que es mayor la cantidad de planetas que podrían alinearse, veamos:

1. El inicio de la vacunación: No entraré en el debate si tal vacuna es buena y tal vacuna no, pues no estudié química para discutirle a un científico de cualquier nacionalidad que se estaba quemando las pestañas para encontrar una cura a esta pandemia. Lo que es cierto, que el inicio de la vacunación comenzará lenta pero progresivamente a controlar el COVID en la población Y ESO ES UNA MUY BUENA NOTICIA, es el JÚPITER de los planetas, no sólo en términos de la salud de las personas sino de la economía que podrá recuperarse más rápidamente sin sobresaltos ni retrocesos.

2. Despejado el frente fiscal: En medio de la pandemia, en una madrugada del mes de agosto el ministro Guzmán anunciaba el acuerdo con los acreedores privados, y se iniciaba el proceso de negociación con el FMI, con la abultada deuda pública recibida del gobierno anterior, y aliviando los compromisos fiscales no solo para el año 2021 sino para los próximos 4 años. Esta noticia que no tuvo la difusión que se hubiera esperado fue la noticia económica más importante del año, dado que libera recursos para volcarlos a la obra pública fundamentalmente y en el interior del país.

3. Manejo Profesional de la Política Monetaria: Lo expliqué más arriba, pero es claro que una política monetaria desacertada (años 2016-2018) puede atentar contra la economía, una política monetaria que actúe justo en los procesos de shock por ejemplo (marzo de este año) permite estabilizar la economía en términos de la producción. Hoy nos encontramos con tasas de interés levemente reales positivas lo cual es sano para fomentar el ahorro y no desalentar la inversión (recordemos las exorbitantes tasas de interés de los años 2016-2017).

4. Provincia Fiscalmente Equilibrada y Desendeudada: No es un dato menor, y estas cualidades que caracterizan a la gestión de la renovación desde el año 2003 a la fecha ha permitido al Gobierno Provincial contar con las herramientas necesarias según el caso para no solo planificar acciones de gobierno a mediano plazo sino para acudir con políticas productivas, sociales y/o de emergencia en contextos como el actual.

5. Efecto Rebote: No hay consultora económica que no proyecte para el año que viene un proceso de crecimiento de la economía. Excelente dato después de 3 años de caída. Las razones son obvias, pues las empresas están recuperando a nivel nacional los niveles de producción pre-pandemia, algo que en Misiones ocurrió ya este año. Misiones debe aprovechar este “viento de cola” para generar el año que viene otro buen año para la economía.

Un capítulo aparte merece el análisis de la zona de frontera y las asimetrías con los países vecinos. Misiones, y el gobierno de la renovación han logrado instalar un tema en la agenda nacional, cuando estamos acostumbrados nosotros –los del interior- a consumir los temas de la capital federal que en la práctica poco nos afectan (desde disputas con grupos económicos, a un corte de ruta en la panamericana, y hasta las peleas de las vedettes, etc). Sin embargo, y más allá del veto al artículo 123 de la ley de presupuesto de ninguna manera nos quita las expectativas de seguir trabajando por medidas que reduzcan las asimetrías con Paraguay y Brasil, con el conocimiento que los funcionarios nacionales tienen del tema y la particularidad que únicamente la tiene Misiones y ninguna otra provincia.

Me hago eco de las palabras del gobernador Dr Herrera Ahuad: «No apostamos a que a la Nación le vaya mal para que a los misioneros les vaya bien», haciendo alusión por ejemplo que cuando sube el dólar al gobierno nacional lo perjudica por la inflación y la deuda en dólares pero a los misioneros nos ayuda por el comercio fronterizo y las actividades vinculadas a la exportación.

Más allá de este análisis coyuntural, no puedo soslayar la mirada a largo plazo que apuesta el gobierno provincial con el trabajo incansable de nuestro gobernador el Dr. Oscar Herrera Ahuad y con la conducción política del Ing. Carlos Rovira, de generar las condiciones para el desarrollo de la industria del conocimiento, con la escuela de robótica, la escuela secundaria de innovación, el Sillicon Misiones, el Polo Tic, los espacios Makers, entre otros para provocar realmente la transformación mental en nuestras generaciones más jóvenes que les permita desarrollarse en un mercado de trabajo en mejores condiciones y con mayores ingresos. Todo esto sin descuidar las políticas industriales, agrarias, de obras de infraestructura que ha posicionado a Misiones como octava economía a nivel país.

DL-CP