Indio Solari, contra Macri: “Si la pandemia nos tocaba hace dos años, moríamos todos”

A modo de cierre de año, el Indio Solari reflexionó sobre la realidad política, económica y social de la Argentina, que se vio alterada por la pandemia de coronavirus, y si bien manifestó su preocupación por todo lo acontecido a lo largo de estos meses, reconoció que con el gobierno de Mauricio Macri hubiera sido peor. “Si la pandemia nos tocaba hace dos años moríamos todos, porque es el espíritu de esa gente”, señaló.

Al mismo tiempo, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota manifestó su malestar con quienes se empecinan en difundir información falsa o tergiversada solo con la intención de perjudicar al gobierno nacional. “Me preocupa la gente que instala ideas alocadas para oponerse al gobierno. Son los que han desobedecido toda consigna médica y científica. Hay mala leche en un sector de la sociedad”, sostuvo en una entrevista con el escritor Marcelo Figueras para Radio Provincia.

En ese mismo sentido, también se refirió a la desconfianza fomentada por algunos medios de comunicación en torno a la vacuna Sputnik V. “Desconfiar de la ciencia rusa es realmente un atrevimiento. ¿Alguien preguntó alguna vez de dónde venían otras vacunas que nos pusimos?”, aseguró.

Por otra parte, el ¿ex? frontman de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se manifestó en contra de los “poderosos” por no tener la capacidad de empatizar con aquellos que menos tienen y que fueron los más perjudicados en el último año. “Al tipo de clase media que no le gusta viajar en el mismo charter que la morocha, sólo piensa en ir a Punta del Este, no tienen una vida pensante como la tuya o la mía”, señaló. “Menos mal que Argentina tiene al peronismo en el medio del sándwich entre el comunismo o la izquierda y los poderosos”, enfatizó.

También le dedicó elogios a Cristina Fernández de Kirchner: «Vos sabés que a mi la ‘señora’ me cae bien, pero a veces temo que corra peligro, porque es la única que dice: si tenés miedo, andá a laburar de otra cosa, andá a laburar a Uber”, dijo, en relación a los dichos de la vicepresidenta en el acto del Estadio Único de La Plata.

Maradona y su futuro en los escenarios

El Indio tampoco obvió referise a la muerte de Diego. Tras el homenaje en su cuenta de Instagram, el cantante definió al exjugador de la selección como «la venganza de los pobres. «Era un tipo que entraba con un Scania al barrio de los cogotudos», comentó.

Durante la entrevista, el cantante se deshizo de elogios para sus colegas de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado: «Yo insistí en que siguieran. Tienen el espíritu que yo sembré porque se respetan entre ellos, respetan la música, la lírica, me respetan a mí y eso está bueno», expuso.

Por último, ante la consulta si volverá a tocar en vivo, Solari indicó que «es improbable» que se vuelva a subir a un escenario. «Lo que sí voy a hacer es un streaming en 2021», agregó.

Fuente: Página 12

AR-CP