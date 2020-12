Anticipan que los contagios que puedan producirse durante fin de año se verán a mediados de enero

Continúan vigentes los requisitos de protección y prevención por el coronavirus para ingresar a la provincia de Misiones. Carlos Báez subsecretario de Apoyo y Logística del Ministerio de Salud Pública recordó en qué consisten estas exigencias e hizo algunas recomendaciones a los misioneros para el festejo de fin de año.

Carlos Báez – Radio República

Consignó el médico que para entrar a la provincia los testeos siguen siendo obligatorios, sin excepción. Aunque la modalidad de control es detener a todos los vehículos que pasen, el Ministerio de Salud optó por testear solo a un integrante por grupo familiar y en el caso de que diera resultado positivo sí se realiza a toda la familia.

Báez recordó que los test se pueden hacer las 24 horas del día en cualquiera de los dos accesos terrestres a la provincia.

Comentó que es poca la gente que ingresó este jueves 31 por la mañana, a diferencia de lo que esperaban y luego de la cantidad de gente que ingresó el 24 de diciembre y que la mayoría elige realizarse el test a la entrada de Misiones.

Prevención en familia

Para la celebración de fin de año recomendó evitar fiestas clandestinas o reuniones multitudinarias. Tratar de festejar con los familiares más cercanos, sobre todo para no perjudicar a los seres queridos.

“No tiene sentido arriesgar a toda la familia por reuniones de fin de año con personas a las que podemos esperar un poco más para ver. Podemos juntarnos con ellas en marzo o abril tranquilamente”, aseguró Báez.

“Hay muchas personas que vienen a pasar las fiestas, dan positivo y en general prefieren volver al destino de donde vinieron, no eligen quedarse con sus familiares. También se da que deciden contratar en Posadas, algún hotel, en lugar de volver. En estos casos el protocolo cambió a diferencia de hace unas semanas atrás, donde el personal sanitario no estaba autorizado a dejar entrar a las personas que den positivo; ahora optaron por dejar que la persona decida qué hacer; lo único que tiene que probar es que se va a quedar en asilamiento y que mientras esté enfermo, no va a tener ningún tipo de contacto con nadie que esté sano”, precisó Báez.

Además, señaló que el “efecto fiestas” donde quedará en evidencia si la gente realmente tomó las medidas de protección y prevención. “Se podrá ver recién a mediados de enero. Ahí podría haber una ola de contagios importante; aunque la curva de contagios se mantenga o disminuya, todo dependerá de la responsabilidad de la población”.

Según afirmó, una de las grandes críticas por parte de las personas que no están de acuerdo con respetar las recomendaciones, es que es imposible saber si el contagio fue por algún familiar o en la calle haciendo cualquier otra actividad. Sin embrago, recordó que una de las tareas que tiene que cumplir el personal de salud cuando da aviso y confirma un nuevo caso, es averiguar el nexo epidemiológico, sobre todo para saber si estuvo en contacto estrecho con una persona que tenía o no conocimientos de que estaba transitando la enfermedad. Esta tarea es parte fundamental una vez que activan el protocolo de contagio.

“Lamentablemente, algunos este fin de semana se van a enojar con nosotros” aseveró Báez, haciendo referencia a que serán más estrictos con los misioneros que hayan viajado a Ituzaingó como lo vienen haciendo estos últimos fines de semana, y se les exigirá a todos el testeo para volver a entrar. Esto debido a que aumentó notablemente el flujo de personas que salen de la provincia para dirigirse a esa localidad por un fin de semana.

Por último, dejó un mensaje de fin de año para todos los ciudadanos misioneros asegurando que, “estamos todos esperando llegar al porcentaje de vacunaciones que necesitamos. Por eso el pedido de fin de año es que nos ayuden a llegar a ese momento con la menor cantidad de casos positivos, con la menor cantidad de internados posible y con un sistema sanitario holgado, con la mayor capacidad posible para atender a todos” mencionó el subsecretario.

ZF-A