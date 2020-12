Agricultura Familiar transitó un 2020 entre la adaptación de los agricultores a los nuevos protocolos y enfocado en mejorar el tratamiento del agua en las chacras

La soberanía alimentaria y las adaptaciones de los agricultores a los nuevos protocolos fueron una de las grandes cuestiones en la que trabajó el Gobierno Provincial en este 2020. Marta Ferreira, ministra de Agricultura Familiar, realizó un balance de la intervención que tuvo el Gobierno en este sentido, sobre todo para ayudar a las familias productoras en este contexto.

En este año de pandemia el Gobierno Provincial estuvo muy presente junto a los agricultores y otras familias del sector productivo, para ayudar a atravesar este contexto de pandemia. Un trabajo enfocado en la soberanía alimentaria pero también en el cumplimiento y la adaptación de los protocolos de sanidad.

“Arrancamos con una agenda de acciones bien programada y en marzo tuvimos que ir acomodando todo por el covid en la provincia. Nos tuvimos que adaptar a estos tiempos diferentes, pero lo importante es que pudimos acompañar a las familias agriculturas en esta adaptación y adopción de los protocolos de la nueva normalidad” expresó Marta Ferreira, la ministra de Agricultura Familiar.

Además, manifestó que fue un trabajo de acompañamiento no solo en relación a los productores, ayudando a ampliar los espacios en las ferias para que puedan respetar el distanciamiento social, sino también con los consumidores, ya que era necesario también involucrarse y exigirles que cumplan con medidas a las que no estaban acostumbrados, como la de no apoyarse y tocar el espacio donde están expuestos los productos que venden.

Ferreira indicó que la pandemia contribuyó a que los intendentes trabajen más que nunca con la soberanía alimentaria y tuviesen más cercanía con los productores, lo que generó mayor compresión entre ellos. Así es como empezaron a trabajar con mayor profundidad para implantar nuevas herramientas de crecimiento para el sector, como la creación de nuevas ferias, mercados y eventos para promocionar el trabajo de los productores.

Ferreira señaló que lograron una gran mejoría a nivel de las tecnificaciones y el uso de las nuevas tecnologías en este sentido. Manifestó que pudieron generar un gran avance y mejorías en los procesos de producción gracias a que empezaron a implementar herramientas como los riegos automatizados.

“Apostamos al riego automatizado y fuimos avanzando, no en los porcentajes que esperábamos por obvias razones, pero pudimos avanzar en municipios como El Soberbio, San Javier y Gobernador Roca con los riegos automatizados y contribuyendo también con reservorios por las sequías”

También se refirió a una de las tareas que le encargó el gobernador Oscar Herrera Ahuad al pedirle profundizar el trabajo del Ministerio en generar cambios que favorezcan al medioambiente. Así, se comprometieron con las prácticas de agroecología en Misiones. Mencionó que es un trabajo difícil que requiere ir poco a poco, que necesita de mucha capacitación y compresión, pero que va a dar muy buenos resultados.

“La agroecología dejó de ser una actividad vinculada únicamente a la agricultura y el gobernador lo planteó como una cuestión transversal a todos los organismos vinculados al sector productivo”, explicó Ferreira.

