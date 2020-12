El programa “Misiones Prevención 2021” fue presentado en Puerto Iguazú

La campaña “Misiones Prevención 2021”, que lleva adelante el Gobierno y se orienta a la prevención y el tratamiento integral de las adicciones en las personas, relacionadas con el consumo problemático de sustancias fue presentado en Puerto Iguazú.

Desde el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas consideran que es muy importante la intervención en estas situaciones para justamente brindarles el acompañamiento correspondiente que se necesita ante estas situaciones.

Samuel López, ministro del área, señaló que “ante la importancia del turismo interno que habrá en la provincia de Misiones es una responsabilidad que el Ministerio pueda trabajar para reducir la demanda y consumo problemático de las drogas. Además, el objetivo es que la gente tome conciencia en cuanto a cuestiones preventivas en el consumo y el efecto que producen las droga. El programa también contará con la asistencia que habrá en distintos puntos de la provincia en el caso de que algún individuo desee iniciar tratamientos”.

“Queremos que en estas fechas festivas se genere conciencia y que no haya consumo de drogas, que haya autocuidado de los niños y adolescentes. Por ende entendemos la importancia de reforzar los factores de protección y al mismo tiempo tratar de evitar los factores del consumo problemático”, expresó el Ministro.

La campaña

La semana pasada se realizó el acto de apertura de la campaña “Misiones es Prevención” en el monumento de Andresito Guacurarí en la costanera de Posadas, con la presencia del gobernador Oscar Herrera Ahuad y parte de su gabinete.

En la oportunidad se explicó la función que tendrán los «preventores», agentes que trabajarán en la campaña y Herrera Ahuad se refirió a la labor importante que desarrollarán: “Yo voy a ser el primer preventor que va a estar al lado de ustedes” aseguró el gobernador.

Manifestó además su agradecimiento “a todo el equipo del Ministerio por todo lo que vienen recorriendo en un año sumamente complejo” y agregó: “Cuando creamos el ministerio se puso en relieve una problemática que pasaba inadvertida y de la que no había que hablar o que contar y si no asumimos esta responsabilidad no vamos a poder resolverla. Por primera vez el Estado provincial sale a la búsqueda del problema y no espera en una oficina”.

