Un medio español asegura que Lionel Messi seguirá en el Barcelona hasta 2023 y luego se irá a la MLS

Aún no está claro qué es lo que pasará con Lionel Messi a partir de junio de 2021 cuando el contrato con el Barcelona llegue a su fin. Al parecer, después de los cortocircuitos de hace algunos meses, La Pulga tendría decidido seguir en el blaugrana al menos dos temporadas y descartar ofertas del PSG o el Manchester City.

La Cadena SER, indicó que La Pulga acordará un contrato hasta 2023 y que después tendría la firme intención de irse a vivir a Estados Unidos, para jugar en la MLS y priorizar la educación de sus hijos.

El periodista José Antonio Ponseti contó en El Larguero de la Cadena SER que Leo analiza seriamente la posibilidad de terminar su carrera en Estados Unidos, donde ya se compró un exclusivo departamento en Miami.

“Messi, hace año y medio apróximadamente, estaba en el barrio en el que yo, en aquel momento, tengo también el departamento y compra él uno. Está en el lujoso edificio Porsche”, contó Ponseti.

“¿El precio? Exactamente no lo puedo decir porque depende de lo que haya pedido Messi, pero podría rondar los 9 millones de euros. Si ha pedido otro que le gustaba más estará sobre los 7-8 millones de euros”, dijo sobre lo que pudo haber invertido Messi en ese momento.

Ponseti también contó más sobre el ambiente en el que vivirían Messi y su familia: “Es un edificio muy exclusivo y es una zona donde, especialmente, hay judíos ortodoxos y rusos. La mayoría de los supermercados son rusos, por cierto”.

Una de las peculiaridades del lujoso edificio tiene que ver con sus ascensores: “Él tiene ascensor directo. Todos los vecinos tienen un ascensor especial, que permite subir en tu coche al departamento. Entras al garaje y no te ve nadie. Vas a tu casa y no te ve nadie”.

Por último, el periodista señaló que Messi se quedará un tiempo más en Barcelona y que luego vivirá en Estados Unidos para priorizar el estudio de sus tres hijos.

“A mí se me hace difícil que se vaya a ir ahora mismo. Salvo que haya una hecatombe y se vuelva a lo de este verano, la idea sería aguantar en el Barcelona hasta el 2023 y ahí se lleva a los chicos a estudiar ahí, cubrirían 3-4 años de high school y de ahí saltarían a la universidad. Es lo que él quiere”, concluyó.

Messi y su ilusión de jugar en la MLS

Lionel Messi, capitán del Barcelona, aseguró en una entrevista en La Sexta que si tiene que abandonar el club azulgrana el próximo 30 de junio le gustaría “que fuera de la mejor manera” y admitió que siempre tuvo “la ilusión” de disfrutar de la experiencia de vivir en Estados Unidos.

Messi, que fue entrevistado por Jordi Évole, se mostró críptico sobre su futuro: “No sé si me iré o no y si me voy, me gustaría irme de la mejor manera. Hablando hipotéticamente, me gustaría volver algún día, me gustaría volver a la ciudad, a trabajar en el club, aportar, que no pasa nada, que el Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador y que ojalá el presidente que venga haga bien las cosas para volver levantar títulos importantes”.

Sí quiso recordar que tiene la ilusión de “la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir esa Liga y esa vida”, pero aclaró: “Luego si pasa o no, no lo sé, porque no es un ahora o en el futuro y por eso digo lo de volver”. Dice que por la camiseta del Barcelona lo siente todo. “El Barcelona es mi vida, llegué acá desde los 13 años, crecí tanto en el club como en la ciudad. Llevo más tiempo aquí que en Argentina. El club me formó como persona. Tengo una relación de amor con el Barcelona, con la ciudad, el club… Mis hijos nacieron aquí”, insistió.

#Deportes Messi llegó a Barcelona: pasará fin de año en España y seguirá la recuperación de su lesión en el tobillo https://t.co/BkesxuvtBL pic.twitter.com/BxWWEod7B1 — misionesonline.net (@misionesonline) December 29, 2020

