Homicidio en Eldorado: familiares de Nicolás González reclaman justicia y el esclarecimiento del crimen

Familiares y amigos de Nicolás Adrián González (25 años), asesinado a puñaladas en la madrugada del 25 de diciembre, cerca del arroyo Elena del kilómetro 1 de Eldorado, se movilizaron en reclamó de “justicia” y por el esclarecimiento del crimen.

Luego del hallazgo del cuerpo, la Policía de Misiones detuvo a un joven de 22 años en el mismo barrio en donde ocurrieron los hechos, como sospechoso, a quien se le secuestró un machete y prendas de vestir.

No obstante ello, desde el Juzgado de Instrucción 2 de Eldorado, se profundizan las pesquisas para determinar fehacientemente si hubo responsabilidad o no del detenido en el ataque, como así también si participaron otras personas del mismo.

Familiares y allegados a la víctima, se movilizaron frente a la sede judicial para pedir “justicia por Nicolás” y la identificación de él o los culpables del asesinato.

Idalina Silvero, la mamá de Nicolás, pidió a la colaboración de los vecinos o de algún testigo del hecho para que se acerquen a la comisaría o al Juzgado y aporten datos, si saben algo de lo que sucedió en aquella madrugada de Navidad.

“Queremos que todos los responsables del ataque paguen”, manifestó la mujer, angustiada y con el inmenso dolor por la pérdida de su hijo.

«Hoy me tocó a mí, mañana puede ser cualquiera. Me sacaron una parte de mi vida, no recuperaré a mi hijo pero quiero que los responsables paguen. ¡Justicia!. Exijo justicia y que al autor le den cadena perpetua «, Reclamó Idalina, en declaraciones a la emisora local, Radio Stop de Eldorado.

Agregó que “Nicolás era un chico muy divertido y no tenía problemas con nadie”, al tiempo que manifestó que a las 18:30 horas del 24 de diciembre vio por última vez con vida a su hijo.

Dijo que luego a las 1:04 del (del 25 de diciembre); “me envió el último audio que decía feliz Navidad mami”, recordó la madre del joven asesinado.

La Justicia y la policía continúan con las investigaciones para determinar lo que realmente sucedió en la madrugada de Navidad cerca del arroyo Elena, en el kilómetro 1, donde fue hallado el cuerpo sin vida de Nicolás González. Se investiga si hubo una pelea en el barrio entre varios y como consecuencia de ello, el joven fue herido con un arma blanca y abandonado allí.

