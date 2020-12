1800 policías trabajarán para impedir reuniones durante la madrugada de Año Nuevo

Luego de la polémica que generó la viralización de imágenes durante los festejos de Navidad y con el aumento de contagios, la Policía de Misiones intensificará los trabajos para los controles para el primer día del año. “Se buscará evitar aglomeración de personas en lugares de festejos típicos”, señaló Carlos Kallus, director general de seguridad

Carlos Kallus. Radio República

“No permitiremos la permanencia de jóvenes consumiendo alcohol o escuchando música, no están permitidas esas reuniones”, aclaró Kallus. En ese sentido, explicó que si los uniformados realizando una recorrida, localizan una reunión no permitida pedirán que se vayan del lugar, aunque todo dependerá de la reacción de los participantes y se podría activar otro protocolo para desbaratar.

Seguidamente, el comisario general sostuvo que luego de la reunión con los distintos Comité de Crisis de los municipios se logró aclarar que no habrá espacios comunes para realizar “juntadas” y se trabajará en conjunto. “Vamos a trabajar todos para impedir el avance de lo que es este covid”, enfatizó.

Es que, las “juntadas” por Navidad generó un malestar en los adultos mayores que son quienes más padecen de la enfermedad producida por el virus y ante el temor de contagios, solicitaron medidas más estrictas a los municipios con el fin de evitar reuniones sociales.

En total, serán 1800 los efectivos policiales que se verán afectados para trabajar durante la madrugada del 1 de enero del 2021. En ese sentido, Kallus solicitó a la población tener conciencia social y evitar reuniones o fiestas no permitidas.

Por otro lado, el comisario sostuvo que en Posadas no se registraron fiestas en lugares de reuniones típicas.

Imágenes de multitudinarias fiestas en varios puntos de Misiones generaron polémica en redes socialeshttps://t.co/kgImT2pZMx pic.twitter.com/3NSL1se2rz — misionesonline.net (@misionesonline) December 25, 2020

AR-EP