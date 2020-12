Posadas: el Sanatorio Boratti lleva adelante un estricto protocolo para la atención de sus pacientes con y sin Coronavirus

Debido a que el Covid19 es un virus extremadamente contagioso, el Sanatorio Boratti de Posadas tuvo que adaptarse a la pandemia y crear un protocolo para que pacientes con Coronavirus no contagien a otros enfermos que estén internados o haciéndose chequeos.

Manuel Riera – Radio República

Manuel Riera, director médico del Sanatorio Boratti, señaló que tuvieron que armar un sistema paralelo ya que el sanatorio tuvo que adaptarse y continuar con la atención a los pacientes y al mismo tiempo atender a los potenciales pacientes con Covid.

Para llevar adelante esto tuvieron que hacer una separación por temas de bioseguridad para que la gente no se contagie. Explicó que las personas que tengan algún problema de emergencia o un corte, dolor de estómago y demás, deben ingresar al sanatorio por la guardia ubicada sobre calle San Luis.

En el caso que el individuo tenga fiebre, que es uno de los síntomas por los que se manifiesta el Covid, es atendido en otro sector del sanatorio que está situado por la calle Santiago del Estero.

“Allí instalamos un área que se llama precovid. Dicha área cuenta con dos consultorios con tres camas de preinternación. En ese lugar, los pacientes se pueden sacar las dudas si contraen el virus debido a que la fiebre y el dolor de garganta son indicios de que la gente pueda tener una gripe, un resfrío, una alergia, o es un individuo que está comenzando a transitar el Covid19, y por ende, es examinado por el médico. Si el profesional de salud considera que el paciente reúne algunos requisitos para ser potencialmente un paciente de Coronavirus, no lo puede internar de manera inmediata hasta no tener la certeza de que posea la enfermedad”, expuso.

La persona que tenga síntomas y no puede regresar a su casa debido a su estado de salud, “se la aloja en el sector de preinternación que es como la guardia solo que simplemente está en otro espacio físico. Allí la persona está acostada y atendida por enfermeros y médicos, con oxígeno si lo requiere. Al instante se le realiza el análisis de PCR ya que nosotros trabajamos con este tipo de testeo porque no da falsos negativos. En ese momento, le explicamos al paciente que debe permanecer acostado, después le hacen el hisopado con el equipo técnico, y luego el individuo debe esperar el resultado allí”, señaló Riera.

En ese sentido explicó que en caso de que el resultado sea negativo pero el paciente tiene otra enfermedad y hay que internarlo, “se lo traslada a otra área donde no haya infectados de Coronavirus. Sin embargo, si da positivo, hay que pasarle por una especie de túnel que es un elemento de bioseguridad y después hay que trasladarlo a una unidad de terapia intensiva cerrada donde están internados pacientes exclusivos con Covid19. Dentro de dicha terapia hay disponibilidad de 10 camas de las que 7 están ocupadas. Los pacientes están solos, aislados y sin acompañantes. Los médicos, enfermeros y bioquímicos ingresan a esa área con la ropa y medidas de seguridad correspondientes a la situación. El informe médico de cómo está la persona, se le brinda a los familiares a través de llamadas telefónicas dos veces al día, al mediodía y a la noche para indicarle como va transitando la enfermedad”.

En cuanto a los 7 internados en el Sanatorio Boratti, 2 están con respirador, una de ellas tiene 62 años y la otra 70, mientras que 5 están con oxígeno con máscara. Acerca de uno de los individuos que está con respirador, el director médico contó que hace 12 días que está internado en el lugar. “Ayer dimos de alta a una joven de 17 años que estuvo internada durante una semana. Tenemos personas internadas con 38, 52 y 65 años. Anteriormente, tuvimos pacientes que ingresaron a terapia y luego salieron bastante bien. En total tuvimos 25 pacientes de los cuales 3 fallecieron, pero es entendible ya que tenían una edad bastante avanzada”, contó.

Por otra parte, explicó que existe otro sector de Covid para personas que no están mal de salud que es el camión donde le realizan el PCR. Allí le dan las recomendaciones necesarias y se lo deriva al aislamiento en la casa por 14 días y luego se hace un seguimiento diario a través de llamadas telefónicas. “Ante el agravamiento de los síntomas, ellos se comprometen a volver al sanatorio e internarse si es necesario. Esto sucedió con un adolescente que tenía mucho dolor de cabeza y sensación de falta de aire. Siempre las personas que sientan algún síntoma, tienen que consultar con algún médico”, advirtió.

Manuel Riera expuso que el personal de terapia intensiva de Covid del Boratti se vacunará entre este martes y miércoles siempre y cuando el personal médico lo desee. La siguiente semana está pactado para que reciban la vacuna los médicos del sector de terapia intensiva común y de emergencia, luego la tercera semana los médicos de internación y por último los clínicos. “Ese fue el cronograma que nos pasó el Ministerio de Salud Pública de Misiones. La vacunación se realiza únicamente en el Hospital de Posadas que comenzó a las 9 de la mañana”, puntualizó.

Con respecto a las obras sociales, aclaró que hay algunas que cubren el test de Covid-19 “únicamente cuando el paciente está internado, sino ninguna obra social cubre el test de forma ambulatoria. En cuanto a esta internación que es diferenciada, la misma tiene un súper gasto ya que cada vez que entra un médico o enfermero al cuarto, los pacientes se deben cambiar de ropa. Se estima que por día utilizan entre siete a diez camisolines. Nosotros logramos que algunas obras sociales reconozcan alrededor de un 25 por ciento más que la internación habitual. El costo realmente es alto y hay muchas obras sociales que se niegan a colaborar porque dicen que es como una terapia o internación más. En otras palabras, las obras sociales no tienen un compromiso social”.

“Realmente es difícil vivir esta situación, hace nueve meses que cuando entro a mi casa ingreso por una puerta diferente y voy directamente al baño para ducharme sin saludar a la familia y después me lleno de alcohol para saludar a mi hijo desde lejos. Y yo si bien no estoy en contacto directo con pacientes de Covid, me toca un rol importante ya que tengo que organizar los protocolos y adaptar todo a la situación”, expresó el médico.

